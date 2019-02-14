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Меркель раскрыла планы своего политического будущего

  • 14.02.2019, 10:37
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Фото: Getty Images

Стало известно, как долго политик будет оставаться на посту канцлера Германии.

Канцлер Германии Ангела Меркель будет оставаться на посту главы правительства страны до окончания периода - до 2021 года, сообщает ТАСС.

Об этом она заявила в среду, 13 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.

"Я раскрыла свои планы, я сказала, что готова оставаться канцлером до 2021 года", - отметила Меркель.

Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет.


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