Меркель раскрыла планы своего политического будущего
- 14.02.2019, 10:37
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Стало известно, как долго политик будет оставаться на посту канцлера Германии.
Канцлер Германии Ангела Меркель будет оставаться на посту главы правительства страны до окончания периода - до 2021 года, сообщает ТАСС.
Об этом она заявила в среду, 13 февраля, на совместной пресс-конференции с премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем.
"Я раскрыла свои планы, я сказала, что готова оставаться канцлером до 2021 года", - отметила Меркель.
Напомним, 7 декабря Ангела Меркель покинула пост главы партии Христианско-демократический союз, который занимала 18 лет.