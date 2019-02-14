СМИ: Премьер Японии пересмотрит стратегию на переговорах о мирном договоре с РФ 14.02.2019, 12:55

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсант

Япония претендует на южную группу Курильских островов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пересматривает стратегию на переговорах с Россией по территориальным вопросам и заключению мирного договора, сообщает японское агентство Jiji со ссылкой на источники (перевод – nv.ua).

По информации собеседников агентства, Абэ планировал выйти на рамочное соглашение по мирному договору на встрече с президентом России Владимиром Путиным в июне 2019 года во время саммита G20 в Осаке.

Агентство отмечает, что после встречи с Путиным в январе стало ясно, что это неосуществимо, поскольку не было значительного прогресса.

Япония претендует на южную группу Курильских островов Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которую называет "северными территориями", оккупированную советскими войсками в конце Второй мировой войны.

Территориальный спор до сих пор мешает двум странам подписать формальный договор о мире, который так и не был заключен после 1945 года.