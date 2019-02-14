Американские дети заговорили с британским акцентом из-за любимого мультика
- 14.02.2019, 13:11
Дети легко подхватывают не только новые акценты, но и слова из других языков.
Родители из США заметили, что их дети заговорили с британским акцентом. Все из-за мультсериала «Свинка Пеппа». Его выпускают в Великобритании с 2004 года — и он очень популярен по всему миру. Мультфильм перевели на десятки языков, но американские дети, разумеется, смотрят его в оригинале — на английском, пишет «Медуза».
Блог для родителей Romper, который в начале февраля первым обратил внимание на посты в соцсетях об «акценте свинки Пеппы» в США, утверждает, что американцам не стоит беспокоиться. Благодаря пластичности мозга дети легко подхватывают не только новые акценты, но и слова из других языков. Они, скорее всего, избавятся от «акцента свинки Пеппы», когда перестанут смотреть мультсериал, заявил Romper лингвист из Дартмутского колледжа Роберто Агудо.
Aubrielle watches Peppa Pig so much that she speaks in a British accent sometimes 😂🙃 pic.twitter.com/kx30HB0CCR— Alice (@AliceFaith95) 18 ноября 2018 г.