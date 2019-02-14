Американские дети заговорили с британским акцентом из-за любимого мультика 14.02.2019, 13:11

Дети легко подхватывают не только новые акценты, но и слова из других языков.

Родители из США заметили, что их дети заговорили с британским акцентом. Все из-за мультсериала «Свинка Пеппа». Его выпускают в Великобритании с 2004 года — и он очень популярен по всему миру. Мультфильм перевели на десятки языков, но американские дети, разумеется, смотрят его в оригинале — на английском, пишет «Медуза».

Блог для родителей Romper, который в начале февраля первым обратил внимание на посты в соцсетях об «акценте свинки Пеппы» в США, утверждает, что американцам не стоит беспокоиться. Благодаря пластичности мозга дети легко подхватывают не только новые акценты, но и слова из других языков. Они, скорее всего, избавятся от «акцента свинки Пеппы», когда перестанут смотреть мультсериал, заявил Romper лингвист из Дартмутского колледжа Роберто Агудо.