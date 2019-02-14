Драгун: Поспорили с человеком, приближенным к руководству, на крупную сумму, что пробьемся в 1/16 финала ЛЕ 14.02.2019, 22:35

Станислав Драгун

Полузащитник БАТЭ рассказал о споре накануне матча против «Арсенала».

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун поделился ожиданиями накануне домашнего матча 1/16 финала Лиги Европы против лондонского "Арсенала", передает pressball.by.

- Если отмотать воспоминания на 8 ноября, то как оценивал шансы БАТЭ на попадание в нокаут-раунд после домашнего поражения от "Челси"? Ведь в паре оставшихся туров требовалось только побеждать.

- Приведу простой пример. Я и Игорь Стасевич еще перед матчами с "Види" и ПАОКом предложили одному из людей, приближенных к руководству клуба, спор на достаточно крупную сумму — на то, что пробьемся в 1/16 финала. Человек пари принял и по возвращении из Салоник отдал деньги.

- Почему вы с Игорем были так уверены в успехе предприятия?

- Не сомневались в себе, в партнерах, тренерах. Где-то таким способом поднимали собственную мотивацию. Если достигли результата, значит, поступили правильно. Вдобавок имели право полностью сосредоточиться на Лиге Европы, поскольку досрочно завоевали 15-й чемпионский титул.