Почему ездить на заработки в Польшу станет еще выгоднее 6 15.02.2019, 9:15

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Миграционные потоки из Беларуси будут усиливаться.

Беларусь и Польша подписали договор о социальном обеспечении. После вступления документа в силу будут прописаны нормы социальной защиты работников и правила выплаты пенсий гражданам обеих стран, пишет «Завтра твоей страны».

В документе предусматривается, что белорусы, работающие в Польше, и поляки, работающие в Беларуси, смогут пользоваться всеми правами трудящихся этих стран. Например, платить страховые взносы в той стране, где работают, независимо от места проживания. Пенсию за стаж работы соответствующие ведомства будут назначать по своим законам, а выплачивать ее в государстве проживания пенсионера.

Как это изменит положение белорусов, работающих в Польше, и скажется на миграционных потоках — об этом директор по исследованиям варшавского аналитического центра EAST Андрей Елисеев. В составе команды экономического исследовательского центра CASE Belarus он занимается изучением соглашений о социальном обеспечении со странами ЕС у Беларуси, Молдовы и Украины.

— У Беларуси сейчас всего два таких действующих соглашения — с Литвой и Латвией. Для сравнения, у Украины их 10, у Молдовы — 11. Хотя и объемы трудовой миграции в ЕС из Украины и Молдовы намного больше, чем у Беларуси, — говорит эксперт.

В прошлом году Минск подписал такие соглашения с Чехией и Эстонией. Правда, они еще не вступили в силу.

— Именно Польша — значимая страна Евросоюза с точки зрения величины потоков трудовой миграции из Беларуси. Это долгожданное соглашение, которое обеспечит права мигрантов на получение пенсии по возрасту и другие типы социальных выплат и от польских фондов, и от белорусских, — подчеркивает Андрей Елисеев. — Социальные выплаты являются важным элементом планирования жизненного цикла отдельных людей и семей. Отсутствие мобильности социальных выплат влечет потери в уровне благосостояния и снижает эффективность принимаемых людьми решений в сфере трудовой миграции.

По прогнозам эксперта, поездки на работу в Польшу станут более выгодными в дальней перспективе, потому что «пенсию и другие социальные выплаты по соглашению впоследствии будет начислять и Польша, а если человек переедет в Польшу на постоянное место жительства, то сможет рассчитывать на накопленные части пенсии и от Беларуси».

Как отмечает Андрей Елисеев, это будет стимулировать легальное трудоустройство в Польше.

— В какой-то степени наличие такого соглашение действительно будет стимулировать часть белорусов на трудовую миграцию в Польшу, поскольку позволяет потенциальным мигрантам быть уверенными, что их трудовой стаж в каждой из стран выльется в начисление пенсии, — считает директор EAST.

Польша становится все более привлекательной страной для белорусских трудовых мигрантов. Основные причины этой переориентации названы в исследовании «Миграция между Беларусью и Польшей: тенденции и перспективы», которое представил в прошлом году Андрей Елисеев. Это снижение привлекательности российского рынка труда в связи с девальвацией российского рубля в 2014-2015 годах и экономический кризис в Беларуси 2015-2016 годов.

Количество полученных белорусами рабочих виз в Польшу увеличилось с 2015 по 2017 год почти в семь раз: с 5 тысяч до более чем 35 тысяч виз. За последние три-четыре года количество приглашений белорусам от польских работодателей в рамках упрощенного порядка трудоустройства выросло почти в 15 раз: с 4 тысяч в 2014-м году до 58 тысяч в 2017-м.