Названы лучшие авто для длительных поездок 4 15.02.2019, 12:18

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Эти модели не подведут.

Автоэксперты рассказали о пяти автомобилях, наиболее подходящих для комфортных длительных путешествий, оценив модели, представленные на Туристической ярмарке в Дрездене, пишет rbcua.com .

Лидером рейтинга стал Ford Ranger TARUK Safari Tourer.

Одной из его особенностей является расположение пассажирских сидений «амфитеатром»: каждое следующее располагается выше предыдущего, чтобы обеспечить лучший обзор.

На втором месте расположился автомобиль Etrusco 7400 SB, который предлагает своим пассажирам кровати, душ, телевизор и многое другое.

Третьим стал Volkswagen T6 California Ocean с поднимающейся крышей и навесом для отдыха.

Четвёртое место занял Challenger Cruise Edition 2, главным отличием которого от других оборудованных домов на колёсах стали солнечные батареи, обеспечивающие электроснабжение его основных функций.

Пятое место досталось Ford Ranger Wildtrak, который вместо комфорта предлагает своим пассажирам неплохую проходимость, чтобы ночевать в самых труднодоступных местах планеты.

И, конечно, спальное место в кузове.