Видеофакт: Брестчане всеми возможными способами противостоят аккумуляторному заводу 3 15.02.2019, 15:05

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Брестчане и жители района перепели украинский хит «Плакала».

Цель нового клипа - всеми возможными способами противостоять запуску завода «АйПауэр» рядом с областным центром, пишет «Брестская газета».

На ютуб-канале «Народный репортер» 14 февраля появился новый клип, созданный в рамках кампании по борьбе со строительством под Брестом аккумуляторного завода. На этот раз жители Брестского региона перепели хит «Плакала».

«Среди неравнодушных есть люди, которые своим творчеством поддерживают наше движение. И это их виденье, их вклад, их борьба за чистый Брест в будущем. Конечно же, мы поддержали эту идею. Этот клип поможет расширить информационные границы статей, пресс-конференций, привлечь внимание к проблеме, которая больше всего волнует жителей Бреста, района и даже области. Цель одна – не допустить запуск завода «АйПауэр» под Брестом», – рассказала активистка кампании Юлия Зубик.

Помня о трудностях, с которыми пришлось столкнуться год назад при съемке «Жить», в этот раз при подготовке и работе над клипом участники вели себя очень аккуратно. Информация нигде не распространялась и благодаря этому удалось беспрепятственно снять новый клип.

Напомним, 17 марта прошлого года появился клип на песню «Жить», посвященный борьбе жителей Брестского региона с появлением в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. Очень скоро «Жить» стал гимном протестного движения.

C начала 2018 года в Бресте развернулась кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр». Больше года инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно говорят о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что опасения напрасны и нарушений нет.

Запуск аккумуляторного завода полного цикла производства изначально был запланирован на август 2018 года, потом на конец года. По последним данным, пробный запуск производственных линий на строящемся аккумуляторном заводе «АйПауэр» будет осуществлен предположительно 21 – 28 февраля. По официальной информации, мощность предприятия на начальном этапе составит 1 млн аккумуляторов в год, а впоследствии будет увеличена в два раза. Однако инициативная группа заявляет, что оборудование, которое завезли на предприятие, позволит выпускать до 6 млн аккумуляторов в год.