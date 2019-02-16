Белорусское правительство занялось вымогательством 19 Михаил Пастухов

16.02.2019, 8:56

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Фото: Belta.by

Впору говорить об ответственности должностных лиц за действия, нарушающие права и свободы.

Правительство Беларуси приняло положение о порядке оплаты услуг по охране общественного порядка и расходов, связанных с медобслуживанием, уборкой территории после проведения на ней массового мероприятия. Зачем понадобилось постановление?

Продолжение прежнего курса

Формально постановление издано в развитие абзаца второго статьи 2 Закона от 17 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Да, того самого закона от 30 декабря 1997 года, который получил в народе емкое название «больше трех не собираться».

Посмотрим, о чем говорится в статье 2 закона. Указано, что для целей этого закона используется ряд понятий. На первом месте находится понятие «массовое мероприятие», каковым может быть собрание, митинг, уличное шествие, демонстрация, пикетирование и иное мероприятие. На второй позиции значится «иное массовое мероприятие». Под ним понимается «спортивное, культурно-зрелищное, иное зрелищное мероприятие, религиозное мероприятие, проводимое в специально не предназначенных для этой цели местах под открытым небом либо в помещении».

Именно это понятие в законе от 17 июля 2018 года решили подкорректировать и слова «спортивное, культурно-зрелищное, иное зрелищное» заменить словами «спортивно-массовое, культурно-зрелищное, иное зрелищное или культурное».

Понятен ли смысл изменений? Если нет, то прочитайте еще раз. Правда, эти поправки воспринимаются с трудом. Тогда давайте вместе расставим акценты. Итак, спортивное мероприятие предлагается превратить в спортивно-массовое, а иное зрелищное мероприятие назвать «иное зрелищное или культурное...».

Какой смысл этих уточнений? Да почти никакой, но для юристов он все-таки есть. Условно говоря, если вместе бегают пять человек, то разрешение властей на это совместное мероприятие не надо, а вот если соберутся 10 или больше человек, то такой пробежкой могут заинтересоваться стражи порядка и другие уполномоченные лица. Они могут в нем усмотреть политический подтекст, особенно если у бегунов на голове будут бело-красно-белые повязки.

Что касается понятия «культурное мероприятие», то разработчики забыли дать его разъяснение в статье 2 закона. Поэтому приходится самим определять его смысл. К примеру, в лексиконе идеологов-пропагандистов часто используется термин «культурно-массовое мероприятие». Обычно это помпезное мероприятие с речами, украшениями, музыкой, показом достижений культуры или иного творчества. Под такое мероприятие можно подвести и свадьбу, юбилей, корпоратив, если участники сильно не напьются и в перерывах между тостами будут слушать песни артистов эстрады.

Однако разработчики ограничились термином «культурное мероприятие». Это дает возможность правоохранителям относить к ним любые собрания, где не ругаются матом. При этом совсем не важно, где собираются «культурные люди», — под открытым небом либо в помещении.

Но главный вопрос, который вызывает недоумение, остается открытым: почему постановление «привязывается» именно к абзацу второму статьи 2 закона от 17 июля 2018 года? Лично я не вижу в этом логики. Тем более, что действие постановления распространяется на все массовые мероприятия.

Чего хотят власти?

Объяснение изданному в спешке постановлению правительства может быть одно: срочно нужны деньги, в том числе со всяких спортивно-массовых, зрелищных и просто культурных мероприятий. Для их проведения необходимо перевести определенные суммы на счета органов внутренних дел, медицинских служб, предприятий ЖКХ и прочих организаций. В то же время платить не надо, если мероприятие финансируется за счет республиканского и местных бюджетов, а также в иных случаях, перечисленных в ст.3 закона о массовых мероприятиях (например, собраний работников предприятия, членов политических партий и иных организаций).

Особенно впечатляют расценки за услуги милиции, которые обозначены в тексте положения. Так, при проведении «мероприятия», в котором участвует до 10 человек, организатору надо перевести сумму, эквивалентную трем базовым величинам (76,5 рубля). А далее — по нарастающей в зависимости от численности участников (25, 150, 250 базовых величин). К примеру, если предполагается собрать на мероприятие более 1000 человек, то надо заплатить 6375 рублей. За что? За то, что власти пришлют роту спецназовцев для охраны митингующих.

К этим расходам надо добавить еще оплату услуг учреждений здравоохранения, организаций, которые займутся уборкой территории, где пройдет мероприятие. Причем надо компенсировать не только зарплату работников, но и обязательные страховые взносы, налоги, сборы. И «вишенкой» на этом прайслисте расчетов является указание применять повышающий коэффициент 1,5.

Допустимо ли такое?

В свое время правозащитные организации и независимые юристы подвергали критике закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Он, действительно, чрезмерно ограничивал реализацию права граждан на проведение мирных манифестаций. Трудно даже представить, что еще можно было сделать для попрания этого права. Однако правительство под руководством Сергея Румаса нашло новое средство: митинги в обмен на деньги.

С правовой точки зрения анализируемое постановление правительства следует признать антиконституционным и антидемократическим. Оно противоречит сути правового государства, где должны уважаться и соблюдаться права человека. Согласно ст.23 Конституции, ограничение прав и свобод личности допускается только в случаях, предусмотренных законом и лишь для достижения определенных целей. А здесь — подзаконный акт и чисто меркантильные цели.

В соответствии со ст.35 Конституции порядок проведения массовых мероприятий определяется законом. А здесь правительство в качестве условия реализации права требует от граждан оплаты за «услуги». Это можно расценить как коррупционное преступление — вымогательство, совершенное организованной группой и в крупном размере (ст.208 УК).

По моему мнению, впору говорить об ответственности должностных лиц за действия, нарушающие права и свободы. Об этом напоминают не только нормы Конституции, но и слова из преамбулы Всеобщей декларации прав человека 1948 года: «...необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстания против тирании и угнетения».

Необходимо незамедлительно поставить вопрос о проверке постановления правительства №49 от 23 января 2019 года на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь. До момента принятия решения Конституционного суда граждане вправе не исполнять положения указанного постановления как явно противоречащие их правам и свободам.

Михаил Пастухов, профессор, заслуженный юрист, бывший судья Конституционного суда, sn-plus.com