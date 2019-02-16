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В Столинском районе значительно уменьшена режимная приграничная территория

  • 16.02.2019, 9:46
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Фото: media-polesye.by

Брестский облисполком пересмотрел пределы режимных территорий.

Вступило в силу решение Брестского облисполкома от 26 декабря 2018 года № 836 «Об установлении на территории Брестской области пределов пограничной зоны и пограничной полосы вдоль Государственной границы Республики Беларусь с Республикой Польша и Украиной».

По предложению Госпогранкомитета Брестский облисполком пересмотрел пределы режимных территорий.

Как рассказал Медиа-Полесью официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим, в Столинском районе пределы пограничной зоны смещены ближе к линии государственной границы. Из пограничной зоны исключены населенные пункты Кошара, Узляжье, Устимле, Ямное.

В связи с этим соответствующие информационные указатели будут перенесены на новое место.

В пограничной зоне остаются:

- в Городнянском сельсовете: населенные пункты Городная, Деревная, Колония, Листянки, Лучица, Новый Поселок, Пясово;

- в Речицком сельсовете: Бухличи, Верхний Теребежов, Ворони, Копани, Лютый Бор, Нижний Теребежов;

- в Стружском сельсовете: Новый Бор, Ольманы, Остров.

Гражданам Беларуси при нахождении в пограничной зоне достаточно предъявить представителям погранслужбы паспорт, военный билет, водительское или служебное удостоверение.


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