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В Минске взбунтовались десятки водителей троллейбусов

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  • 16.02.2019, 19:04
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Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Водители троллейбусного парка недовольны условиями труда и отдыха.

«Мы говорим на собраниях о проблемах - никто не хочет их решать»

Скандал разразился в столичном троллейбусном парке №3. Больше 60 водителей написали жалобу в департамент госинспекции труда Минтруда и в прокуратуру на условия работы и отдыха, пишет kp.by.

На нескольких листах они описали нарушения. Например, на замену водителя и проверку троллейбуса отводится всего 4 - 5 минут, при 9-часовом рабочем дне на обед - меньше получаса. Водителям уменьшили плату за сверхурочные, работу в выходные, убрали доплату за час пик.

- Они просто убрали само понятие час пик! Доплачивали за него рублей 20, но и это деньги, - говорит Руслан, один из водителей, подписавших обращение. Вскоре он и вовсе уволился.

Как говорят водители, последней каплей стала аттестация рабочих мест по условиям труда:

- Все было по бумажке, никто не проверял троллейбусы, водителей не привлекли. В результате снизили класс вредности работы, якобы условия работы стали лучше! Парадокс: в 2013 году, когда троллейбусы были новее, наши рабочие места не признавали удобными, а в 2018 вдруг признали. Из-за этого уменьшили количество дней дополнительного отпуска, доплаты, - объясняет водитель. - Руководство нас не слышит. Мы говорим на собраниях о проблемах, но никто не хочет их решать.

«Вынуждены ехать с риском для безопасности движения»

В обращении водители рассказали и о других неудобствах.

- Время на рейс сократили, и, чтобы соблюдать регулярность, мы вынуждены ехать с риском для безопасности движения. Приходится не стоять на станциях положенное время, а ехать без перерывов, на пределе технических возможностей троллейбуса, чтобы нагнать отставание от расписания. Время непрерывного управления троллейбусом может составлять до 4 - 5 часов в интенсивном городском движении, - указано в обращении. - Не всегда устраняются неисправности. После записи водителя в книге троллейбуса о неисправности ставится роспись и штамп мастера о выполнении ежедневного техобслуживания. И троллейбус с теми же неисправностями выезжает на линию. У многих троллейбусов плохие тормоза. Износ резины выше нормы практически на всех троллейбусах.

- Есть беспокойство и за пассажиров, - подтверждает Руслан. - Сколько сейчас ДТП с троллейбусами: то током ударит, то врежется в автобус. Это все - техническое состояние подвижного состава.

Водители жалуются, что зимой в кабине до +5 градусов, а летом до +36.

- Так в 20 - 30% от общего состава, - говорит водитель. - В моей машине было +10…+12 при условии, что на улице минус 10. Когда стоишь, вроде нормально, но начинаешь движение - сразу мерзнешь. Кабинки дырявые, ветер подует - сквозняк! Когда дождь, кабины текут. Кондиционеры не работают: кнопки оторваны, компрессора и проводки нет.

Минтруда: «Решения будут приняты на следующей неделе»

Коллективное обращение водители отправили 20 января.

- По данному обращению сейчас совместно работают прокуратура, комитет по труду занятости и социальной защите Мингорисполкома и департамент государственной инспекции Министерства труда и социальной защиты. Идет разбирательство по фактам, изложенным в обращении. Истребуются необходимые документы и пояснения от нанимателя (администрации троллейбусного парка). Конкретные решения по жалобе будут приняты на следующей неделе, - сказали в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты.

Водитель автобуса на глазах у пассажиров спрыгнул в реку

В 2017 году водитель автобуса в Гродно спрыгнул с моста в реку на глазах у пассажиров. Он остался жив, долгое время провел в больнице. Одной из версий такого поступка было то, что он мог сорваться из-за напряженного графика работы. После этого случая в автопарке начались проверки, которые выявили, что водители здесь перерабатывали норму в два раза. Тот самый водитель, к слову, оттуда уволился.


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