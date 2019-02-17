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«Бунтуй!»: граждане Черногории требуют отставки президента и правительства

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  • 17.02.2019, 9:16
Фото: РИА Новости / Соколов Николай

Тысячи людей вышли на акцию протеста.

В субботу, 16 февраля, в Черногории тысячи людей вышли на акцию протеста, требуя отставки правительства и президента Мило Джукановича из-за обвинения в коррупции.

Как сообщает Радио Свобода, люди прошли маршем через центр столицы страны Подгорицы с транспарантами с надписями "Нет - преступлению" и "Бунтуй", и скандируя: "Мило вор!"

Протест был организован после того, как бывший ключевой союзник президента страны Мило Джукановича Душко Кнежевич обвинил главу государства и его правящую Демократическую партию социалистов в неправомерных финансовых отношениях и коррупции.

Президент Черногории обвинения отвергает.

Накануне власти обвинили Кнежевича в отмывании денег и мошенничестве, и он бежал из страны.


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