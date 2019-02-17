В Польше простились с Яном Ольшевским 17.02.2019, 9:50

фото с сайта zbruc.eu

Бывший премьер-министр был похоронен с государственными почестями.

В Варшаве в субботу, 16 февраля, прошли траурные мероприятия, связанные с похоронами бывшего премьер-министра Польши Яна Ольшевского, сообщает «Радио Польша».

Главу правительства Польши в 1991-92 гг. в последний путь провожали десятки тысяч поляков, прибывших в столицу со свей страны.

В траурном богослужении в Варшавском Архикафедральном соборе св. Иоанна участвовали представители верховых государственных властей: президент Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, лидеры парламента, члены правительства, парламентарии.

Президент Дуда назвал Яна Ольшевского одним из самых значимых польских политиков последних десятилетий в истории Польши. «Он был не только свидетелем истории Речи Посполитой, но также ее креатором. Если проследить сто лет Польши, возрожденной после 1918 года, то Ян Ольшевский бы одним из важнейших персонажей последних десятилетий», – отметил в прощальной речи президент Анджей Дуда.

Фото: PAP/Tomasz Gzell

«Ян Ольшевский свидетельствовал своей жизнью, что полная независимость Польши возможна, что стоит бороться за нее. Он был и остается не только великим сыном Польши, но также Европы», - отметил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

После заупокойной мессы кортеж с гробом Яна Ольшевского отправился к памятнику Варшавского восстания 1944 года, где с экс-премьером попрощались ветераны и бывшие деятели антикоммунистической оппозиции.

Затем траурная процессия прошла по улицам Варшавы к столичному Повонзковскому кладбищу, где глава первого некоммунистического правительства Польши был похоронен с государственными почестями.

Ян Ольшевский скончался 7 февраля 2019 года в возрасте 88 лет.

Кавалер Ордена Белого Орла, юрист по образованию, Ян Ольшевский был участником Варшавского восстания 1944 года. В период Польской Народной Республики принимал активное участие в деятельности антикоммунистической оппозиции как защитник судимых оппозиционеров и советник «Солидарности».