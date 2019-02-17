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Трамп попросил Европу принять у себя пленных боевиков ИГ

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  • 17.02.2019, 13:17
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Дональд Трамп
Фото: Reuters

Президент США обратился к лидерам Великобритании, Франции и Германии.

Президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии, сообщает dw.com.

Соответствующую запись он разместил в воскресенье, 17 февраля, в Twitter.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - сообщил Трамп.

По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

"Пора подключиться другим"

"Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить", - резюмировал Трамп, подтвердив в заключение, что ВС США уходят из Сирии.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказала опасения, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство" может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ. "Нам известно, что "халифат" в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок", - пояснила она.


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