Трамп попросил Европу принять у себя пленных боевиков ИГ 2 17.02.2019, 13:17

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Президент США обратился к лидерам Великобритании, Франции и Германии.

Президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии, сообщает dw.com.

Соответствующую запись он разместил в воскресенье, 17 февраля, в Twitter.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 февраля 2019 г.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - сообщил Трамп.

По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

"Пора подключиться другим"

"Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить", - резюмировал Трамп, подтвердив в заключение, что ВС США уходят из Сирии.

Ранее министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) высказала опасения, что разгром джихадистской группировки "Исламское государство" может привести к появлению глобальной подпольной террористической сети ИГ. "Нам известно, что "халифат" в Сирии и Ираке физически разгромлен. Но следует констатировать, что в настоящее время ИГ меняет свое лицо, глубже уходит в подполье и там формирует сети с участием других террористических группировок", - пояснила она.