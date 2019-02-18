В Минске судят экс-директора Дворца спорта, который брал взятки каждый месяц 2 18.02.2019, 15:05

Фото: tut.by

Из-за этого скандала лишился поста и министр.

В суде Московского района столицы стартовал процесс над бывшим директором Дворца спорта, 58-летним Сергеем Прановичем. Его судят за получение взяток и мошенничество - всего 178 эпизодов, пишет tut.by.

О его задержании стало известно ровно год назад в середине февраля.

Из-за этого скандала был отправлен в отставку занимавший пост министра спорта и туризма Александр Шамко.

Год назад КГБ сообщил: с поличным в своем служебном кабинете задержан директор Дворца спорта Сергей Пранович.

Как говорили в комитете, «почти каждый рабочий день» он брал деньги у тех, кто хотел воспользоваться помещениями или оборудованием дворца — от торговцев сладостями и организаторов кошачьих выставок до спортивных команд и устроителей концертов.

Суммы фигурировали разные — от 100 до 1,2 тысячи долларов, в зависимости от рентабельности выставки или торговой точки. Иногда, по данным следствия, он также брал билетами на концерт, алкоголем и бытовой техникой. Плюс еще получал откаты в 10% от стоимости работ или поставок по заказу дворца.

По поводу этой истории возмущался и Лукашенко: «Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился, — говорил он. — Я не верю, что министр об этом не знал».

В итоге от должности был освобожден тогдашний министр спорта и туризма Александр Шамко с формулировкой «за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией».

По подсчетам следствия, Пранович брал деньги в течение 6 лет, всего на сумму около 78 тысяч рублей. Установлено 178 эпизодов, мужчину обвиняют по ряду статей Уголовного кодекса: покушение и получение взятки, подстрекательство к даче взятки, хищение, мошенничество.

Обвинение: взятки брал каждый месяц

В зале присутствуют только два журналиста, поддержать обвиняемого никто не пришел. Напомним, Сергей Пранович руководил Дворцом спорта почти десятилетие.

Прокурор Елена Крупенина десять минут читала, как только один из взяткодателей, представитель фирм «Ипкон» и «Манрик» по фамилии Лемеш, четыре года носил деньги, чтобы заключить договор на аренду помещений во дворце.

«500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей…» — и так больше 60 раз, то есть по сути каждый месяц.

По этому взяткодателю общая сумма вознаграждений составила более 33 тысяч рублей. Деньги передавались даже в канун Нового года, 31 декабря 2016 и 2017 годов. Пока шло перечисление Пранович закрыл лицо руками.

Кроме того, годами директору дворца, согласно обвинению, носил деньги представитель танцевального клуба «Альянс», Белорусской лиги танцев и Федерации чирлидинга по фамилии Язвин, чтобы снять помещения под мероприятия (по 100 долларов, 215 рублей, 170, 280 рублей и так далее много раз — общая сумма не озвучивалась).

Еще 12 тысяч за несколько лет отдали некие Викторов и Викторова, представители фирмы «Спортсеть».

Чтобы получить во дворце помещения для выставок собак и кошек, деньги носил представитель предприятия «Петсбай-сервис», озвучила прокурор. Множество эпизодов, общая сумма пока тоже не оглашалась.

Обвинение еще продолжат зачитывать после обеда.