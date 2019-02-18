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Названы самые идеальные авто

  • 18.02.2019, 18:12

Несколько автомобилей победили в звании идеального для всей семьи.

Недавно было проведено исследование, которое определило идеальные автомобили для среднестатистического жителя. Кроме того, в эксплуатации авто учитывались особенности, характерные для большинства людей — любовь к активному отдыху, наличие детей и животных, пишет politeka.net.

Самыми оптимальными вариантами были названы Volkswagen Passat Alltrack, Volkswagen Tiguan и Skoda Octavia.

Главными критериями при оценке автомобилей были доступность, безопасность, просторность салона, вместительность, наличие фаркопа для прицепа, габариты автомобиля, наличие разнообразных функций. Также в список оцениваемых авто попадали полноприводные модели с клиренсом не менее 170 мм.

В список не попали все автомобили, представляющие классы: купе, кабриолет, седан, лифтбек, хэтчбек, микроавтобус, минивэн и джип. Таким образом, в рейтинге присутствовали лишь кроссоверы и универсалы.

Самым оптимальным вариантом для семьи был назван Skoda Octavia. Самым вместительным оказался Volkswagen Passat Alltrack, а его коллега по цеху Volkswagen Tiguan оказался самым практичным.

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые безопасные авто после краш-тестов.

Независимая организация европейской программы оценки новых автомобилей (Euro NCAP) опубликовала список наиболее безопасных автомобилей, которые поступают в продажу в этом году.

Эксперты провели краш-тесты для автомобилей, оценивая каждую машину в четырех критических областях: помощь в обеспечении безопасности, защита пешеходов, защита взрослых пассажиров и защита детей.

Автомобили определяли по классам: большой семейный автомобиль, небольшой семейный автомобиль и кроссовер.

В категории «большой семейный автомобиль» первенство досталось модели Audi A6. Авто продемонстрировало лучшую среди всех исследованных автомобилей безопасность взрослых пассажиров (93%) и детей (85%).


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