Как мобильные операторы незаметно списывают тысячи рублей со счетов белорусов 3 18.02.2019, 22:01

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Те, кто не отслеживает платежи, могут об этом даже не знать.

Закажите детализацию своих мобильных счетов. Операторы сотовой связи годами списывают деньги абонентов за подписки на платные развлекательные сервисы. Те, кто не отслеживает платежи, могут об этом даже не знать – и потерять тысячи рублей в течение нескольких лет, пишет «Белсат».

Андрей Лапицкий так за полгода потерял 160 рублей. Сначала он заметил, что, сколько денег на телефон ни положит, – баланс всегда отрицательный. Но было лето, отдых, и мужчина полагал, что это расходы на роуминг. Осенью заволновался и решил подсчитать все до копейки.

В личном кабинете на сайте никаких дополнительных услуг не подключено, подписок нет. Заказал детализацию счета, там увидел графы с платными сервисами.

И тогда вспомнил об СМС, что приходили с незнакомых номеров полгода назад.

«Сервис успешно подключен. Особенность в том, что номер не известен, и нужно послать смс на какой-то номер, – показывает SMS Андрей. – Сразу понятно, что это какие-то мошенники».

В 2000-е часто встречалось такое мошенничество – за SMS, отправленное на незнакомый номер, списывали крупные суммы. Андрей о том помнил и проигнорировал сообщения. Но услуги все равно подключились. Пришлось обращаться к оператору. Через две недели оператор вернул деньги и заблокировал возможность всех платных подписок.

Первой реакцией Андрея было возмущение и желание сменить оператора. Однако потом мужчина понял, что неожиданные подписки есть повсюду.

На платную подписку может попасть каждый

У Михаила подписки подцепила дочь, хотя была проинструктирована никуда не лазить и ни на что не подписываться. Однако в детализации мобильного счета мужчина заметил лишние списания. Несколько рублей на различные номера. Разумеется, сначала ни за что перепало дочери.

Проверил SMS и никаких предупреждений о подпискам не нашел. Потом узнал, что проблема распространенная: что-то не то нажал в интернете – и тебя на что-то подписали. А бывает, что телефон лежит на столе и сам хозяина подписывает. На пост-жалобу Михаила в соцсетях сразу же отреагировали в «Velcom».

Деньги вернули. Все обрадовались, но через месяц ситуация повторилась – снова начались списании. На этот раз Михаил направился в офис компании.

Его предупредили, что деньги возвращают, но последний раз.

На наш электронный запрос в компании «Velcom» ответили, что «компания реализовывает прозрачный формат оформления интернет-подписок, предусматривающий двойную верификацию со стороны абонента». То есть оператор утверждает, что подписать вас на какие-то услуги невозможно без вашего согласия.

Опыт наших героев говорит об обратном. Но Михаил полностью согласен, что процесс должен быть заметен.

«Мы заходим в свой личный кабинет, ставим галочку напротив услуги, нам приходит SMS-сообщение:« Вы оставили заявку на подключение», и мы им пользуемся», – мечтает о том, как должно быть, Михаил Демин.

Усложнить процесс платных подписок предложили и другие пострадавшие белорусы, составив петицию. Ведь ошибочные подписки напоминают эпидемию. В стране 11 миллионов абонентов сотовой связи. Даже если с одного из сотни ежемесячно списывать 3 рубля, абоненты потеряют 330 тысяч рублей ежемесячно, или четыре миллиона в год.

Между тем адвокат считает, что юридически квалифицировать эти действия как мошенничество – нереально. На какие услуги вы подписаны и сколько должны платить, вы всегда можете спросить у мобильного оператора. Согласно договору вы обязаны сами следить за состоянием своего счета. И даже если вы несколько месяцев не замечали подписки, а потом, наконец, нашли ее – то можете обратиться к оператору с требованием вернуть вам деньги.

«Если оператор отказывает в возврате денег, у вас сохраняется право обращения в суд. И в этом случае при обращении в суд оператор обязан доказать, что потребитель подписался на эту услугу», – объясняет адвокат Владимир Шапошников.

Это было бы громкое дело. Но операторы обычно идут навстречу, деньги возвращают, и абоненты успокаиваются. Первые жалобы на подписки в сети появились в 2011 году. Прошло восемь лет. А деньги с нас продолжают списывать.