Пятеро снайперов армии Венесуэлы записали видеообращение против Мадуро 1 18.02.2019, 22:11

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Фото: Reuters

Пятеро бойцов из подразделения снайперов венесуэльской армии выступили против диктатора.

Пятеро бойцов из подразделения снайперов венесуэльской армии распространили видеообращение, в котором выступили против правительства Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

«До каких пор все это будет продолжаться, Николас Мадуро? Ни для кого не секрет, что Венесуэла терпит голод», - приводит канал Noticias Caracol заявление одного из этих военных по имени Хуан Идальго.

Военнослужащие оставили форму и оружие в своей части и, как утверждает канал, перешли на территорию Колумбии уже более двух недель назад.

На вопрос журналиста, готовы ли они повернуть оружие против Мадуро из-за рубежа, военные ответили - «да.

«Мы готовы на все. Да, это возможно, если нужно будет, чтобы мы вернулись, дабы положить конец этому коррумпированному правительству, мы это сделаем», – заявил лейтенант Мануэль Сифонтес.

При этом он отметил, что является специалистом по управлению российским танком Т-72.

Ранее о поддержке объявившего себя временным президентом Хуана Гуаидо в своих видеообращениях в социальных сетях заявили полковник Хосе Альварес и Карлос Гуйон Селис, призвавшие армию свергнуть режим диктатора Мадуро и поддержать переходное правительство. До этого СМИ сообщили, что генерал ВВС Франсиско Янес также признал оппозиционера Хуана Гуаидо исполняющим обязанности президента страны. Сам Гуаидо обещал военным амнистию, если они перейдут на его сторону.