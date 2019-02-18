СК: Задержанных по делу о разрушении «скамьи Клинтона» нет 18.02.2019, 22:39

фото: RFE/RL

Об рассказала официальный представитель управления СК по Минской области.

На сегодня лиц, задержанных за разрушение так называемой "скамьи Клинтона" в Куропатах, нет.

Об этом официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног сообщила в комментарии “Радыё Свабода”.

"В настоящее время лиц, задержанных по делу о разрушении "скамьи Клинтона", нет. По поручению следствия продолжаются оперативные мероприятия, отрабатываются лица на причастность к совершению противоправных действий", — заявила она.

Мемориальную скамью как подарок белорусскому народу от американского торжественно открыл в Куропатах президент США Билл Клинтон в 1994 году. Вандалы несколько раз ломали ее и окончательно разрушили 7 февраля 2019 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому поводу.

Тем временем защитники Куропат заявляют, будто милиционеры из Боровлянского отделения РОВД Минского района задержали группу молодых людей. Одного из этой группы подозревают в разрушении "скамьи Клинтона".

Подробности рассказал защитник Куропат Алесь Чехольский, разговаривавший с матерью задержанного парня. Сообщается, что это выпускник минской гимназии М., который привел в Куропаты двух знакомых девушек, чтобы показать им это трагическое место. За компанией увязались милиционеры в штатском, которых молодые люди приняли за хулиганов и стали убегать.

"Те их догнали, потребовали остановиться, но одна девушка брызнула в лицо из баллончика. Только тогда милиционеры объяснили, кто они такие. В результате молодых задержали и до вечера продержали в отделении боровлянской милиции. Потом ребята рассказали, что там на них кричали, угрожали, требовали признаться, что это они якобы разрушили "скамью Клинтона", — добавил Чехольский.

Вечером девушек отпустили, а юношу продержали еще три дня, прежде чем выпустили. Идет проверка по поводу его причастности к разрушению "скамьи Клинтона". Дома у парня, по словам Чехольского, прошел обыск.