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«Полковник КГБ пустил по миру Питер»

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  • 19.02.2019, 15:05
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Одно из первых упоминаний Владимира Путина в СМИ.

Телеграм-канал «Девяностые» опубликовал одно из первых упоминаний о Владимире Путине в СМИ – заметку «Полковник КГБ пустил по миру Питер» за 1992 год:

«В Петербурге очередной скандал: депутатская комиссия во главе с Мариной Салье потребовала отстранить от должности председателя комитета по внешним сношениям мэрии Владимира Путина. Полковник КГБ в прошлом, не имея полномочий от правительства, он выдавал лицензии на вывоз за рубеж для продажи по бартеру нефти, леса, цветных и редкоземельных металлов сомнительным и малоизвестным фирмам, зачастую созданным накануне.

Помимо этого, в большинстве случаев лицензии выдавались заранее — до заключения договоров с западными партнерами и без предъявления документов о наличии товаров. И цены назначались демпинговые — в две тысячи раз ниже, чем существующие.Таможня, однако, товары за границу не пустила.

Комиссия передает материалы расследования в прокуратуру и российский департамент кадров, так что Путину, возможно, придется держать ответ перед родным ему когда-то ведомством за то, что он лишил город 122 миллионов долларов».


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