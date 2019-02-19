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Как власти прокалываются на «тунеядском» декрете

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  • 19.02.2019, 22:55
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В «тунеядцы» записывают даже ветеранов труда.

История первая. Как гомельчанка потребовала от суда признать ее занятой в экономике

Неделю назад жительница Гомеля Мария Тарасенко обратилась в суд и потребовала поставить перед Конституционным судом вопрос о том, что Декрет №3 нарушает Конституцию, а также признать ее занятой в экономике и обязать комиссию по содействию занятости исключить ее из базы данных.

На днях ей позвонили из суда Железнодорожного района Гомеля и попросили забрать заявление . Об этом Мария Тарасенко сообщила юристу профсоюза РЭП Леониду Судаленко.

В интервью praca-by.info Леонид Судаленко заявил, что будет ждать официального ответа суда: «Тунеядцам затянули петлю на шее — и запретили жаловаться в суд!»

Правозащитник напомнил, что судебная защита прав принадлежит каждому гражданину.

— Это нам гарантирует Конституция, и ни один судья в стране не имеет никакого права отказать в возбуждении дела! Получается, для полумиллиона белорусов, тех, кого чиновники назвали «не занятыми в экономике», путь в суд закрыт? — задается вопросом Леонид Судаленко.

Ранее в интервью «Салідарнасці» Мария Тарасенко рассказала, что она является владелицей двухкомнатной квартиры, более десяти лет официально не трудоустроена, так как семейного дохода хватает для того, чтобы ей работать по домашнему хозяйству.

В комиссию по трудоустройству женщину пригласили в день ее рождения.

История вторая. Как ветеранов труда случайно зачислили в «тунеядцы»

Минчанин Сергей оплачивал через интернет-банкинг коммунальные платежи своих родителей, 1938 и 1942 годов рождения. При оплате появилось сообщение: «Вы предварительно отнесены к гражданам, не занятым в экономике».

— Аналогичное сообщение, как потом оказалось, имеется и в жировке за январь 2019 года. Почему не нашлось ни одного человека, который бы хотя бы проверил даты рождения? — приводит слова минчанина tut.by. — Кто дал право оскорблять моих родителей, ветеранов труда, пенсионеров, имеющих трудовые стажи более 40 и 30 лет, называя их не занятыми в экономике? Кто будет приносить извинения? Кто ответит за то, что мне пришлось родителям чуть ли не скорую помощь вызывать после таких оскорблений?

В квартире родителей прописана его сестра, временно живущая за границей, но собственниками жилья являются родители. На чеке были указаны три фамилии.


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