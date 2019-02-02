9 простых привычек, которые действительно помогут похудеть 2.02.2019, 12:50

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Незначительные изменения в образе жизни могут сработать самым лучшим образом.

Садясь на диету или покупая абонемент в спортзал, многие девушки понимают, что в ближайшее время им придется не сладко. Ограничения, самоистязания и другие малоприятные моменты обычно считаются необходимыми мерами, чтобы обрести стройность. Тем не менее, опыт реальных девушек, которые добились в похудении заметных результатов, показывает: иногда незначительные изменения в образе жизни работают не хуже, пишет cosmo.com.ua.

Перестань взвешиваться каждый день

«Сфокусируйся на объемах и самочувствии, а не на цифрах, которые показывают весы. Когда я перестала взвешиваться каждое утро, процесс похудения стал менее стрессовым и более эффективным», - Нина, 32 года.

Не игнорируй свои слабости – научись удовлетворять их самым здоровым способом

«Жить не могу без сладкого, а если полностью от него отказываюсь, впадаю в депрессию. Я вывела для себя такую формулу: есть сладкое в первой половине дня, до 12, и выбирать здоровые вкусняшки – например, злаковые батончики с черным шоколадом, орехами и ягодами AXA», - Даша, 28 лет.

Замени еду от скуки более полезным занятием

«По вечерам я привыкла есть все, что попадается под руку, но не из-за чувства голода, а из-за банальной скуки. Потом я решила занять себя чем-то другим: купила карандаши и несколько красивых раскрасок – рисую, успокаиваюсь и напрочь забываю о перекусах», - Ира, 22 года.

Откажись от лифтов и эскалаторов

«С недавних пор я хожу только по ступенькам, абсолютно везде. Живу на четвертом этаже, работаю – на восьмом, и не пользуюсь лифтом ни дома, ни в офисе. В метро я тоже не стою на эскалаторе, а всегда поднимаюсь пешком – столь небольшие изменения помогли мне сбросить около 15 килограммов за 8 месяцев и пробежать свой первый марафон», - Таня, 33 года.

Полюби кофе

«Я начала пить черный кофе, без сливок, сахара, молока и сиропов – спустя пару недель заметила, что мой живот стал более плоским», - Карина, 27 лет.

А об алкоголе забудь

«Я не против пропустить пару бокалов вина с подругами или выпить пива в пабе, но недавно я решилась на челлендж и полностью отказалась от алкоголя на месяц. Удивительно, но сама того не ожидая, я сбросила четыре килограмма, при том, что ела, как обычно и в спортзал не ходила», - Наташа, 24 года.

Будь добра к себе

«Хвали себя, делай себе комплименты и старайся думать позитивно – тогда намного легче делать выбор в пользу здоровых продуктов и регулярно заниматься спортом!», - Алена, 38 лет.

Убедись, что пьешь достаточно воды

«Как-то подруга сказала мне, что вода помогает похудеть. Я купила красивую бутылку и поставила себе задачу: выпивать 2,5 - 3 литра в день. Эта привычка стала для меня открытием – я стала меньше есть, сбросила 5 килограммов и заметно улучшила состояние кожи», - Марина, 23 года.

Готовь на гриле

«Худеть – не значит отказываться от вкусной еды. Я, к примеру, обожаю стейки, но готовлю их не на сковороде, а на гриле, без масла. Получается полезно и очень аппетитно. На гриле же готовлю овощи, роллы из лаваша с курицей – это определенно, одна из лучших инвестиций в здоровье своей семьи», - Вика, 32 года.