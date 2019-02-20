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Тереза Мэй едет в Брюссель на переговоры по Brexit

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  • 20.02.2019, 11:23
Тереза Мэй
Фото: EPA

Премьер Британии встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду отправится в Брюссель для переговоров о договоре о выходе из ЕС, несмотря на то, что ЕС четко дал понять, что не собирается его пересматривать.

Об этом сообщает AFP (перевод – eurointegration.com.ua).

Мей сегодня вечером встретится с президентом Еврокомиссии Жан-Клод Юнкером. Ее визит состоится за день до приезда в Брюссель лидера британской оппозиции Джереми Корбина, который намерен встретиться с главным переговорщиком ЕС Мишелем Барнье.

Пресс-секретарь Мэй заявил, что премьер-министр "усердно работает над обеспечением юридически обязывающих изменений" в вопросе ирландской границы - спорной части соглашения о выходе Британии, которое Мэй подписала с лидерами ЕС на саммите в декабре.

Так называемый "запасной механизм" оставлял бы Великобританию в таможенном союзе ЕС и предоставил бы Северной Ирландии иной экономический статус по сравнению с материковой Великобританией, пока не будет найден способ обеспечить "мягкую" границу с Ирландией, являющейся членом ЕС.

Телекнала Sky News сообщает, что британское правительство отвергло компромиссный вариант соглашения, предложенный заместителем министра по делам регионов и местного самоуправления Китом Малтхаусом.

План предусматривал продление переходного периода после Brexit до конца 2021 года и замену спорного механизма, чтобы избежать таможенных проверок на ирландской границе.


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