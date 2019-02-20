Леонид Судаленко: Назвали «тунеядцами» полмиллиона человек и нарушают Конституцию 4 20.02.2019, 16:03

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Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Юрист профсоюза РЭП намерен идти дальше в борьбе с незаконным декретом.

Жительница Гомеля Мария Тарасенко, которую комиссия занесла в список «не занятых в экономике», рассказала «Салідарнасці» о том, чем закончилась ее попытка обратиться в суд:

— Мне позвонила секретарь суда и сказала, что судья такая-то отказывается рассматривать мое дело. Никаких формулировок: по какой причине мне отказано — не сообщили. Сказали только приехать в суд и забрать заявление.

По словам Марии, она не исключала такой вариант развития событий, но все же надеялась, что суд возьмется рассматривать ее заявление.

Собеседника сообщила, что после публикаций в прессе ее истории, ей больше не звонили ни из ЖЭУ, ни из комиссии. Пришло лишь два письма — из исполкома и администрации Железнодорожного района Гомеля, в которых излагалась суть нормативных актов, касающихся незанятых в экономике. И приписка о возможности обратиться в суд в случае несогласия.

— Вот мы и обратились. Но суд не захотел, — рассказала Мария, которая теперь ждет определения суда, чтобы узнать причину отказа, а также готовится оспорить решение судьи.

«Право на обжалование в суде заложено в Конституции»

— Это неправовое решение. Если суд хочет отказать в рассмотрении дела, он должен вынести определение. Пока же мы видим беспредел со стороны секретариата суда, — прокомментировал «Салідарнасці» ситуацию юрист профсоюза РЭП Леонид Судаленко.

Он не исключает, что суд признает дело Тарасенко неподведомственным:

— Декрет №3 не предусматривает обжалование гражданами решение так называемых тунеядских комиссий. Но мы намерены идти дальше. И если суд вынесет именно такое определение, мы обжалуем его. Ведь тогда перед нами будет такая картина: власти создали комиссии, внесли против воли граждан в списки незанятых в экономике полмиллиона человек и при этом не дают жаловаться. Но ведь право на обжалование в суде заложено в Конституции.

По словам Судаленко, суд обязан рассмотреть заявление гражданина, даже если оно абсурдно:

— Например, я попрошу суд отправить меня в космос. Меня, конечно, вместо космоса могут отправить в психиатрическую лечебницу. Но при этом суд сперва должен будет рассмотреть мое заявление по существу. А в нашем случае суд даже не начал дело. Мы будем добиваться обратного.

Юрист РЭП считает, что власти сделали определенные выводы из истории антитунеядских протестов в Гомеле весной 2017-й:

— Тогда они возбудили дело Александра Семенова, а теперь вот не возбуждают. Само действие обновленного декрета растянуто по времени — сейчас повысят расценки на подогрев воды, на газ — только с осени. Власти мониторят ситуацию.