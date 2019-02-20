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Как БАТЭ готовится к ответному матчу с «Арсеналом»

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  • 20.02.2019, 16:42
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Белорусские футболисты полетели в Англию регулярным рейсом и живут под Лондоном в отеле с номерами от $100.

На следующий день после победного матча с «Арсеналом» БАТЭ взял курс на Туманный Альбион. Рано утром команда отправилась в аэропорт «Минск», откуда вылетела в Лондон не чартером, а обычным регулярным рейсом, пишет tribuna.com.

Вместе с борисовчанами на борту находилось много английских журналистов, которые удивились скромностью футболистов БАТЭ, разместившихся в эконом-классе. Один из британцев подловил «желто-синих» в аэропорту за поеданием фаст-фуда.

«Других ресторанов в минском аэропорту не было. Мозгов у журналиста маловато: хоть бы написал, где и что это. Как-то не красиво вышло, но мы с ребятами в команде поприкалывались», – возмутился известный белорусский футболист Александр Глеб.

По прилету команда разместилась неподалеку от Лондона – на базе под Колчестером. Борисовчане заселились в четырехзвездочный отель Crowne Plaza Resort Five Lakes, расположенный в живописном месте.

Стандартный двухместный номер с двумя кроватями в гостинице обойдется в районе $100, c завтраком и ужином на двоих – $190. Представительский двухместный номер с одной кроватью – $137, c завтраком и ужином – $230. Люкс (одна кровать на двоих) – $210, c завтраком и ужином – $300.

В отеле все условия для подготовки к матчу и восстановлению – работает бассейн, сауна, тренажерный зал, массажный кабинет и оздоровительный центр.

Booking.com оценивает гостиницу в 8,4 баллов. На сайте более семи сотен отзывов об отеле. В большинстве своем они положительные, однако есть и отрицательные мнения.

Сара была лаконична: ей не понравилось все.

Но в основном отзывы восторженные.

В пяти минутах ходьбы от гостиницы находится поле, на котором проводит тренировки БАТЭ. Любопытно, но оно знакомо трем борисовчанам – Дмитрию Баге, Станиславу Драгуну и Максиму Скавышу. Трио занималось на нем, когда сборная Беларуси выступала на лондонской Олимпиаде-2012.

БАТЭ тренируется в двухразовом режиме. В Колчестере сейчас 10 градусов выше нуля. Погода в Англии традиционная для зимы – сыро, туманно, солнце появляется нечасто.

Тренировку в среду команда провела на другой арене. Ею стал стадион в городе Хейбридже, расположенном в 14 километрах от отеля.

Арена принадлежит местной команде «Хейбридж Свифтс» из восьмого английского дивизиона. Накануне там проходил матч, так что газон выглядит не очень свежим.


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