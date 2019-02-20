Климкин призвал Запад взаимодействовать с РФ с позиции силы, «а не с позиции умиротворения» 20.02.2019, 20:30

Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Министр иностранных дел Украины написал колонку для Washington Post.

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин призвал мировое сообщество усилить давление на РФ. Об этом он написал в колонке для издания Washington Post (перевод - gordonua.com) по случаю пятилетия со дня аннексии Крыма Россией.

В статье под названием "Прошло пять лет, а Россия до сих пор оккупирует территорию Украины" Климкин напомнил, что впервые с 1940-х годов европейское государство решилось силой захватить территорию соседа.

Сейчас Крым превратился в "правозащитную черную дыру", где жестоко преследуют коренное крымскотатарское население, чему способствует отсутствие международного внимания, отметил Климкин.

По его словам, после аннексии Крыма недостаточно жесткая реакция международного сообщества имела долгосрочные последствия не только для Украины, но и для всей Европы.

История напоминает, что "умиротворение и слабость перед лицом агрессии имеют катастрофические последствия", добавил Климкин.

Он отметил, что сейчас основным приоритетом является освобождение захваченных российскими силовиками в районе Керченского пролива 24 украинских моряков, а также 70 украинских политзаключенных.

Глава украинского МИД призвал международное сообщество "признать неизбежную опасность слабого ответа на российскую агрессию". Он заявил, что если западные политики ценят демократию и верховенство закона, а также верят, что основанная на правилах международная система делает мир безопаснее, то они должны усилить давление на Кремль.

По словам Климкина, "с Россией нужно взаимодействовать с позиции силы, а не с позиции умиротворения".

Россия аннексировала Крым весной 2014 года по итогам "референдума", результаты которого не признаются Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма начался вооруженный конфликт на Донбассе между украинскими правительственными силами с одной стороны и боевиками, поддерживаемыми Москвой, и российскими войсками с другой.

В связи с аннексией Крыма и конфликтом на Донбассе Евросоюз, США, Канада и другие государства ввели против РФ экономические санкции.