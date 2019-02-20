Фотофакт: «Крумкачы» представили новый логотип клуба 20.02.2019, 21:09

Из прежнего лого остался силуэт ворона и элементы с красным и черным цветом.

НФК (экс-«Крумкачы») представил новый логотип. Из прежнего лого остался силуэт ворона и элементы с красным и черным цветом.

Напомним, «НФК Крумкачы» в прошлом году вышли в первую лигу. Для получения возможности сыграть Д2 команда должна пройти лицензирование. Однако клуб столкнулся с трудностями: федерация футбола отказывалась регистрировать «НФК «Крумкачы» в первой лиге. Проблема в том, что все участники Д2 должны являться членами АБФФ. Для этого руководству клуба необходимо подать заявку на вступление и получить допуск. В АБФФ сообщили, что не хотят принимать заявление от «НФК Крумкачы» так как клуб с таким названием уже существует, которым владел Денис Шунто.

Был объявлен конкурс среди болельщиков команды на новое имя. Было выбрано НФК. Аббревиатура НФК расшифровывается как «Незвычайна фантастычная каманда».