Венесуэла закрыла морскую и воздушную границы 20.02.2019, 22:25

Закрыты границы с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао.

Венесуэла закрыла воздушную и морскую границы с нидерландскими Антильскими островами в районе штата Фалькон.

Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на испанское телевидение.

"В соответствии с инструкциями верховного командования я связался с командующим портами штата Фалькон Хосе Гонсальвесом и главой таможенной службы Эдуардо Гальярдо и проинформировал их о закрытии морской и воздушной границы штата с островами Аруба, Бонайре и Кюрасао. В связи с этим прибытие шхун и самолетов с этих островов приостановлено", - заявил командующий венесуэльской армией в этом штате Владимир Кинтеро.