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«Путин и мафия»

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  • 21.02.2019, 10:55
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В Германии по общественно-правовому телеканалу покажут фильмы о правителе РФ.

В Германии сняли три документальных фильма о президенте России Владимире Путине - "Путин и мафия", "Путинские наемники - спецподразделения в России" и "Новая холодная война - больше ядерного оружия для Европы", их покажут по общественно-правовому телеканалу ZDFinfo. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Фильм "Путин и мафия" режиссера Николаса Тонева и журналистки Анастасии Кириленко рассказывает о предполагаемых связях Путина с мафиозными группировками и был уже показан в ряде европейских стран, в том числе Швейцарии, Дании, Эстонии, Польше и Нидерландах. Авторы побеседовали с бизнесменами и другими людьми, тем или иным образом причастным к "мафиозным контактам" Путина, и попытались узнать, как криминальные схемы укрепились в системе власти.

В фильме "Путинские наемники - спецподразделения в России" рассказывается об ОМОНе - "одном из важнейших и наилучшим образом вооруженном подразделении путинской "личной армии", как говорится в описании на сайте ZDF. Авторы репортажа сопровождали бойцов ОМОНа на тренировках и операциях.

Третий фильм был впервые показан на ZDF в начале февраля, он посвящен теме ядерных вооружений в Европе. Автор и продюсер Андреас Орт побеседовал с военными экспертами из Франции, России, Германии и США и рассказывает, в частности, о том, какие ракеты планируют разместить в Европе РФ и Соединенные Штаты.


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