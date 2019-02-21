В Албании тысячи сторонников оппозиции требуют отставки правительства

В Албании тысячи сторонников оппозиции требуют отставки правительства1
- 21.02.2019, 16:23
Они собрались у здания парламента.
Тысячи протестующих, которые поддерживают оппозицию Албании, собрались у здания парламента с требованием отставки правительства.
Об этом сообщает Associated Press (перевод - «Европейская правда»).
Здание парламента в центре Тираны охраняют сотни полицейских, периметр обнесли колючей проволокой. Сессию парламента в четверг отменили.
Оппозиция обвиняет правительство в коррупции и связях с криминальными группами. Оппозиционные депутаты во главе с лидером правоцентристской Демократической партии Лулзимом Баша подписали заявление о выходе из парламента и требуют досрочных выборов.
Сторонники оппозиции собрались перед зданием парламента с антиправительственными плакатами и лозунгами.
"Мы будем вести гражданскую, мирную и демократическую борьбу за восстановление легитимности и демократии в Албании", - сказал Баша перед началом митинга.
Правящие социалисты занимают 74 места в 140-местном парламенте.
На прошлой неделе участники антиправительственного митинга пытались прорваться в офис премьер-министра, возникли столкновения с полицией, которая применила слезоточивый газ.