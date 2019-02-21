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Трамп хочет внедрить в США 6G «как можно скорее»

  • 21.02.2019, 21:03

Президент США опасается, что Китай достиг доминирования в производстве и эксплуатации сетевой инфраструктуры.

Президент США Дональд Трамп хочет внедрить в стране 5G и 6G "как можно скорее".

Об этом он написал в Твиттере, передает liga.net.

"Американские компании должны активизировать свои усилия или остаться позади. Нет никаких причин, по которым мы должны отставать от ...", - написал он, очевидно, намекая на Китай.

Не совсем ясно, что стимулировало внезапные твиты Трампа в поддержку стандартов сотовой связи следующего поколения, пишет издание The Verge.

"Возможно, Fox и другие СМИ (Fox - прореспубликанский телеканал в США) упомянули анонс нового Samsung Galaxy S10 с поддержкой 5G от Samsung, или Трамп был встревожен тем, что у Verizon (один из мобильных операторов в США - Ред.) нет живой сети 5G, в которой устройство могло бы фактически функционировать. Или, возможно, президентский телефон получил обновление AT&T 5G E, (что-то похоже на 4.5 от lifecell - Ред.) напоминая Трампу, что американские операторы полагаются на дешевые приемы, чтобы убедить клиентов, что у них более высокая скорость", - отмечает издание.

По мнению The Verge, поскольку технология 5G все еще находится на пороге существования на практике, маловероятно, что 6G станет актуальной темой для разговоров на долгие годы


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