Голый король 4 Игорь Яковенко

21.02.2019, 23:05

1,797

Игорь Яковенко

Путина после послания хвалили как в сказке Шварца.

Советские газеты времен застоя были продуктом мало пригодным для извлечения информации, а в период после очередного съезда или выступления дорогого Леонида Ильича их можно было употреблять исключительно в качестве заменителя туалетной бумаги. Бесконечное пережевывание и обмусоливание бормотаний генсека, попытки найти глубокий смысл в высказываниях типа "экономика должна быть экономной" и растолковать фундаментальное различие между "годом решающим" и "годом определяющим" в текущей пятилетке вызывали изжогу даже у самых горячих приверженцев советской власти.

Путинские СМИ сегодня в точности повторяют эту часть советского опыта. Особенно старается телевизор, где объявлен конкурс на самый бурный восторг по поводу очередного послания Путина. Восторги эти легко разделить на вымученные и искренние. Все восторги по поводу того, как Путин на двадцатом году своего самодержавного правления обратил внимание на то, что на поднадзорной территории проживает популяция и решил о ней позаботиться, обитатели телевизора выдавливали из себя. Все понимали, что это пустое, что Путину плевать на пенсионеров и на детей, на школы без канализации и на ядовитые свалки. И всем долларовым миллионерам и мультимиллионерам, кто его слушал в Гостином дворе (а других там не было) и тем, кто обсуждал путинское послание в телевизоре – им всем на всю эту биомассу, на весь этот "глубинный народ" тоже плевать. А вот все, что касалось бряцанием оружием, попыткам унизить Запад и угрожать Западу – вот это у Путина шло от души и обсуждалось с искренним восторгом и вдохновением.

Больше всего всем понравился глагол "подхрюкивать", который Путин употребил в отношении неких "сателлитов", которые "аккуратно подхрюкивают" Америке. Без одобрительного упоминания этого термина не обошлось ни одно ток-шоу, на котором обсуждалось путинское послание. А оно обсуждалось на всех ток-шоу, которые вышли 20.02, и будет обсуждаться еще как минимум неделю.

Прежде чем назвать того, кто по моей оценке стал победителем этого конкурса восторгов путинским посланием, пару слов о критериях. Об искусстве подхалимажа и вылизывания начальственного зада. Есть те, кто делает это грубо и прямолинейно. Широко раскрыв рот, выпучив глаза и высунув язык как можно дальше. Таковы практически все депутаты Госдумы и члены Совета Федерации в диапазоне от Ирины Яровой до Андрея Макарова. Все их унылые восторги типа "как правильно сказал наш президент" или "Владимир Владимирович удивительно точно подметил" крайне скучны, однообразны, лишены выдумки и творческого подхода. Так и хочется сказать всем этим депутатам-сенаторам: "Тщательнее надо языком работать! Вы парламентарии или где?".

Совсем другое дело персональный вылизыватель Путина, спецкор "Коммерсанта" Андрей Колесников. Его обращение с начальственной задницей отличается творческим подходом, изобретальностью и деликатной нежностью. Он умеет держать дистанцию с объектом подхалимажа. Его холуйство – это тонкая эротическая игра, перемежающая дразнящие поцелуи и легкие покусывания. Отдав дань термину "подхрюкивать", Колесников вспомнил, как еще в начале "нулевых" Путин предложил французскому журналисту сделать обрезание, отрезав так, чтобы ничего больше не выросло. Переходя к главному в путинском послании, то есть к угрозам в адрес Запада, Колесников заявил, что "угрозы президента России в адрес США были необычными", и что "никогда еще Владимир Путин не заходил так далеко". "Так коллегам не угрожал даже Никита Хрущев".

Свой репортаж о президентском послании, опубликованном в "Коммерсанте" от 21.02.2019 Колесников назвал "Владимир Путин обратился к Конгрессу" и сопроводил подзаголовком "Как президент России сказал то, чего не говорил никогда". С точки зрения нормальной системы ценностей комментарий Колесникова можно расценить как жесткую критику Путина. "Никогда еще не заходил так далеко", "угрожал коллегам" - то есть экстремист и агрессор, не так ли? Обратился к Конгрессу чужой страны вместо того, чтобы, как положено, обратиться к парламенту своего государства – то есть не патриот, что ли? В действительности настоящий маэстро всегда учитывает специфические вкусы и пристрастия обслуживаемого клиента. Если клиент - мазохист, значит надо использовать плетку. Серийные маньяки гордятся числом жертв и жестокостью убийств и высшим комплиментом сочтут если кто-то станет ужасаться их зверствами. Колесников прекрасно понимает психологию своего шефа и выбирает именно тот вариант холуйского обслуживания, который позволяет ему долгие годы удерживать ведущие позиции в президентском пуле. Путин так и остался закомплексованным подростком из питерской подворотни, уважающим только силу и жестокость. Поэтому, когда о нем пишут, что он "зашел далеко", "угрожал коллегам" и "обратился к Конгрессу (США)", для него это не критика, а тонкая лесть. И действительно, не к своим же холуям из Госдумы и Совфеда ему обращаться?

Андрей Колесников – король этого цеха. Это эксклюзив и индпошив. А телевизор выдает продукцию массового производства, то есть ширпотреб. В программе Соловьева "Вечер" от 20.02.2019 Путина хвалили как в сказке Шварца "Голый король", то есть "грубо, прямо, по-стариковски". "Политолог" Дмитрий Куликов сразу заявил, что "это послание было одним из лучших". Раз это – одно из лучших, то значит есть и худшие. Было бы любопытно услышать в программе Соловьева полный анализ всех 15 путинских посланий, с указанием, какие из них худшие и почему.

Примером грубого, я бы сказал топорного холуйства, является холуйство в исполнении самого Соловьева. Врагу не пожелаю оказаться на месте объекта его лести. Желая похвалить годы правления Путина, Соловьев предложил сравнить его первое президентво и нынешнее. "Смотрите, что изменилось за эти 19 лет: тогда ведь у нас была война!" - торжественно произнес Соловьев. Возможно, мне показалось, но к концу фразы Соловьев начал понимать какую чушь говорит, но уже не смог удержать во рту произносимое. И тут же выдал не менее смешное: "В России пошла кадровая революция!".

Жаль, что в этот момент нельзя было показать на экране тех, кто слушал послание Путина в Гостином дворе, то есть те одни и те же физиономии, которые заполняют коридоры власти в российском парламенте, в администрации президента, в силовых структурах. Впрочем, сравнительно новые лица есть, в том числе и в студии Соловьева. В последние годы в качестве одного из главных спикеров в этом и других ток-шоу выступает член Совета Федерации Алексей Кондратьев, в прошлом полковник, отличающейся прямодушием и солдатской простотой слов и мыслей. В ответ на попытки американского политолога Ариэля Коэна мягко покритиковать Россию, "сенатор" Кондратьев предложил вообще не обращать внимания на американцев, сообщив, что "американская логика может оправдать даже людоедство". Что же касается послания Путина, то "сенатор" дал ему свое толкование, которое я воспроизведу дословно, поскольку пересказать его своими словами не в состоянии. "Стоит задача развития будущего государства в виде нации", - сообщил "сенатор" Кондратьев. И продолжил: "Нация зависит от четырех вещей: образование, фундаментальная наука, традиционная культура и здравоохранение. Отдай любой из этих сегментов в частные руки или в руки потенциального противника – и нации не будет. Например, если снизить требования к образованию, то мы получим дорожников, которые не могут ложить дороги". Вот это "ложить", отчетливо прозвучавшее из уст "сенатора" в связи с требованиями к качеству образования, меня признаться добило больше, чем военная истерия в студии и в послании Путина. Потому что агрессия и милитаризм все-таки лечится, как показал пример немцев и японцев, а культурная деградация и дикое невежество – это, возможно, уже навсегда.

Игорь Яковенко, Blogspot.ru