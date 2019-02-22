Хоккеисты «Динамо» могут одними из первых в Беларуси начать получать «попиццот» 10 22.02.2019, 14:44

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ФОТО: Wrestlingua.com

Лукашенко пригрозил урезать зарплаты хоккеистам до $500.

Во время посещения Лукашенко Военной академии курсанты подняли и тему спорта. Дикататор пригрозил белорусским хоккеистам зарплатой $ 500 в случае провальных игр, сообщает его пресс-служба.

— Мы миллионы долларов растратили [на ХК «Динамо-Минск"], и где они сейчас? «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — все рассчитываем, отдаем. Проиграли — пятьсот долларов, — сказал Лукашенко.

Речь о спорте зашла, когда курсанты затронули вопрос о выступлениях белорусской команды на ралли-рейде «Дакар». Президент выразил уверенность, что белорусский экипаж в ближайшие годы поднимет свой уровень и будет занимать высокие места.

Один из курсантов предложил направлять белорусские экипажи и на другие престижные гоночные соревнования. Лукашенко отметил, что готов это поддержать, если появятся люди, которые смогут не просто требовать деньги на выступления, но и занимать хорошие места.

— Все, что касается спорта, выживаемости и показа нашего духа, я всегда поддержу. Но не так, как обычно ко мне приходят: «Дайте кучу денег, купите это и это, я попробую, — пояснил он.