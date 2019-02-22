Белорусов лишили еще одной возможности заработать на иностранной валюте 5 22.02.2019, 16:25

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Населению придется нести валюту в банки или хранить ее «под матрацем».

Как следует из разъяснения Нацбанка, валютный доход от ценных бумаг теперь разрешено получать только по операциям с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Нацбанка, номинированными в иностранной валюте, сообщает «Экономическая газета».

Такой вывод следует из письма Нацбанка «О применении норм валютного законодательства» от 14.02.2019 № 31-27/1667 (далее – письмо) за подписью зампредседателя правления регулятора, направленного в адрес Ассоциации белорусских банков в ответ на обращение отдельных белорусских банков.

В письме, в частности, сообщается, что разрешенные случаи использования иностранной валюты при проведении валютных операций, в т.ч. операций с ценными бумагами, между субъектами валютных операций – резидентами, а также субъектами валютных операций и физическими лицами установлены подп. 25.1 и 25.2 п. 25 и подп. 31.4 и 31.5 п. 31 Правил проведения валютных операций, утв. постановлением Правления Нацбанка от 30.04.2004 № 72 (далее – Правила № 72), с учетом изменений, внесенных постановлением Правления Нацбанка от 19.12.2018 № 612 «О некоторых вопросах проведения валютных операций» (далее – постановление № 612).

При этом в соответствии с п. 5 постановления № 612 по облигациям, выпуск которых зарегистрирован в Беларуси до даты официального опубликования постановления № 612, которое произошло 22 декабря 2018 г., использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом.

Нацбанк обращает внимание, что согласно п. 2 постановления № 612 разрешения Нацбанка на использование иностранной валюты в расчетах между резидентами прекращают свое действие с 1 марта 2019 г. В связи с этим с указанной даты утрачивает силу и разрешение Нацбанка от 28.04.2014 № 31-15/166 на использование иностранной валюты между банком и клиентами (субъектами валютных операций – резидентами, физическими лицами) по сделкам, предусматривающим оказание банком услуг от своего имени и за счет клиентов по покупке, продаже облигаций, эмитированных резидентами, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, и совершаемым в торговой системе ОАО БВФБ.

Таким образом, с 1 марта 2019 г. использование иностранной валюты допускается только в расчетах (в т.ч. с привлечением проф- участников рынка ценных бумаг) между Минфином либо Нацбанком, с одной стороны, и субъектами валютных операций – резидентами либо физическими лицами, с другой стороны, по операциям с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Нацбанка, номинированными в иностранной валюте, при их размещении, погашении (досрочном выкупе) и выплате дохода по ним. Возможность использования иностранной валюты в расчетах по операциям с облигациями, эмитированными иными резидентами, в т.ч. банками, Правилами № 72 (в редакции постановления № 612), не предусмотрена.

В то же время использование иностранной валюты допускается до полного исполнения обязательств эмитентом по облигациям резидентов, номинированным в иностранной валюте, выпуск которых зарегистрирован в Беларуси до даты официального опубликования постановления № 612, т.е. до 22 декабря 2018 г., (в т.ч. по государственным ценным бумагам и ценным бумагам Нацбанка). При этом случаи и порядок использования иностранной валюты определяются участниками соответствующих сделок (операций) исходя из требований Правил № 72, действовавших на дату официального опубликования постановления № 612.

Таким образом, по валютным облигациям, выпуски которых зарегистрированы до 22 декабря 2018 г., доход еще можно будет получить в иностранной валюте, но больше такой механизм привлечения средств населения использоваться не будет.

Монетарные власти объясняют принятые решения необходимостью дедолларизации экономики, мы же считаем, что таким нехитрым способом с рынка валютных ценных бумаг убирают конкурентов государству.

Населению же теперь придется или нести свои валютные накопления в банки под «микроскопические» проценты, или хранить их «под матрацем».