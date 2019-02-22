Звезда баскетбола Литвы баллотируется в Европарламент 22.02.2019, 21:32

Шарунас Марчюлёнис

Выборы в Европарламент в Литве состоятся 26 мая.

Один из самых известных литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии").

Как сообщает Delfi, Марчюлёнис - второй в списке после европарламентария Брониса Ропе.

"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, привлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

По его словам, Марчюлёнис предложит создать в Европейском парламенте комитет по делам молодежи и спорта.

Выборы в Европарламент в Литве состоятся 26 мая.

54-летний Шарунас Марчюлёнис - литовский баскетболист, заслуженный мастер спорта СССР (1988) и член Баскетбольного Зала славы (2014).