Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой

Миллиардер Брэнсон устроил концерт на границе с Венесуэлой1
- 23.02.2019, 10:59
В Колумбии на границе с Венесуэлой состоялся масштабный благотворительный концерт.
Одним из его организаторов стал британский бизнесмен Ричард Брэнсон (состояние, согласно журналу Forbes — $4,1 млрд). Цель мероприятия — собрать средства для оказания гуманитарной помощи венесуэльцам . Как прошел концерт — в фоторепортаже РБК.
Благотворительный концерт с участием местных исполнителей и мировых знаменитостей проходит в колумбийском городе Кукута на границе с Венесуэлой. «Люди умирают в Венесуэле каждый день из-за отсутствия базовых медикаментов <...> каждый день тысячи людей приходят сюда через границу», — заявил один из организаторов мероприятия миллиардер Ричард Брэнсон.
Участниками концерта Venezuela Aid Live стали по меньшей мере 32 артиста из десятка стран.
Организаторы концерта предполагают собрать $10 млн и направить их на закупку медицинской и гуманитарной помощи жителям Венесуэлы, пострадавшим от кризиса в их стране.
Участвовать в концерте в Кукуте также согласились колумбийские исполнители Хуанес и Карлос Вивес, бразильская певица Анитта и пуэрториканец Луис Фонси, чья песня Despacito стала хитом в 2017 году.
Площадку для мероприятия разместили рядом с пунктом сбора гуманитарной помощи, которую в последние недели посылали в Венесуэлу США. Власти Венесэулы отказались принимать эту гуманитарную помощь. В Каракасе назвали груз от Штатов провокацией, направленной на подготовку интервенции.
На благотворительном концерте появился лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо, которому по решению Верховного суда Венесуэлы запрещено покидать страну.
Недалеко от концерта в Кукуте пройдет второй концерт — организованный Венесуэлой. Президент Николас Мадуро заявил, что это будет ответом на действия Колумбии, и призвал распределить собранную гуманитарную помощь среди «миллионов бедных в Колумбии».
Ожидалось, что концерт посетят около 250 тыс. человек. Сам концерт бесплатный, на сайте мероприятия проводится сбор пожертвований.
Аналогичный фестиваль Live Aid прошел в июле 1985 года для сбора средств в помощь пострадавшим от голода в Эфиопии. Площадки были размещены на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и на стадионе Кеннеди в Филадельфии.