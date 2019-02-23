Японский министр извинился перед парламентом за трехминутное опоздание 4 23.02.2019, 12:19

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Ёситака Сакурада

Фото: АР/Koji Sasahara

Депутаты заявили, что он демонстрирует неуважение к должности.

Японский министр Ёситака Сакурада, ответственный за проведение Олимпиады 2020 года в Токио, был вынужден публично извиниться из-за трехминутного опоздания на заседание парламентского комитета пишет BBC.

Сакурада пришел на совещание комиссии парламента по бюджету в четверг на три минуты позже, присутствующие там оппозиционные депутаты заявили, что он демонстрирует неуважение к должности, и в знак протеста бойкотировали совещание на пять часов. Министр извинился.

Сакурада, назначенный ответственным за Олимпийские игры 2020 года в октябре 2018-го, постоянно оказывается под огнем критики.

На прошлой неделе он заявил, что разочарован, после того как у пловчихи Рикако Икээ диагностировали лейкемию. «Она потенциальный золотой медалист, мы на нее так рассчитывали. Я очень разочарован», — сказал министр. Критики сочли это заявление бестактным. После этого оппозиция потребовала его отставки с поста министра, ответственного за Олимпиаду, но Сакурада сохранил место.

Сакурада также работает заместителем главы одного из отделов японского национального ведомства по кибербезопасности. В прошлом году он признался, что не умеет пользоваться компьютером — в молодости у чиновника не было возможности научиться, а потом появились подчиненные.

В интервью Сакурада сказал, что всю работу на компьютере поручает им. Тогда оппозиция тоже потребовала его отставки с поста в ведомстве по кибербезопасности. Сакурада не ушел.

Из опроса, опубликованного газетой «Асахи симбун» на этой неделе, следует, что около 65% японцев считают Сакураду профнепригодным, 13% уверены, что он справится с организацией Игр.