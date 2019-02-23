Российский истребитель приблизился на 20 метров к шведскому самолету

Российский истребитель приблизился на 20 метров к шведскому самолету3
- 23.02.2019, 13:21
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Минобороны Швеции обнародовало фото инцидента.
Российский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии в 20 метров от шведского разведывательного самолета над Балтийским морем.
Об этом сообщает издание Aftonbladet.
Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 19 февраля, в международном воздушном пространстве.
В Министерстве обороны Швеции утверждают, что Су-27 пролетел менее чем за 20 метров от шведского самолета.
"Сначала он пролетел впереди, потом сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно", - сказал пилот шведского самолета Андерс Перссон.
Ведомство обнародовало фото инцидента, на котором видно, насколько опасно приблизился российский самолет.
Министр обороны Швеции Петер Хультквист отреагировал на событие, осудив действия россиян.
"Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации", - сказал он.
По мнению министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.