Российский истребитель приблизился на 20 метров к шведскому самолету 3 23.02.2019, 13:21

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Фото: Минобороны Швеции

Минобороны Швеции обнародовало фото инцидента.

Российский истребитель Су-27 пролетел на опасном расстоянии в 20 метров от шведского разведывательного самолета над Балтийским морем.

Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Отмечается, что инцидент произошел во вторник, 19 февраля, в международном воздушном пространстве.

В Министерстве обороны Швеции утверждают, что Су-27 пролетел менее чем за 20 метров от шведского самолета.

"Сначала он пролетел впереди, потом сзади и начал преследование, подойдя очень, очень близко, ближе, чем обычно", - сказал пилот шведского самолета Андерс Перссон.

Ведомство обнародовало фото инцидента, на котором видно, насколько опасно приблизился российский самолет.

Фото: Минобороны Швеции

Министр обороны Швеции Петер Хультквист отреагировал на событие, осудив действия россиян.

"Я считаю это неприемлемым, считаю это провокацией. Думаю, это непрофессиональные действия, которые не способствуют безопасной авиации", - сказал он.

По мнению министра, таким образом РФ пытается демонстрировать свое доминирование в регионе, которое Швеция не может принять.