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Во Франции «желтые жилеты» вышли на новые демонстрации

  • 23.02.2019, 16:48
Фото с сайта trend.az

Акции запланированы в Париже и других городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

14-я волна протестов в прошлую субботу мобилизовала 41500 митингующих по всей стране в сравнении 282 тысячами 17 ноября – в первый уикенд протестов.

В Париже в субботу всего запланировано 5 акций "желтых жилетов", три из них в форме демонстраций.

Сотни людей собрались в субботу возле Триумфальной арки для марша через богатые кварталы, чтобы протестовать против политики правительства, которую они считают выгодной для богатых. Организаторы призвали к мирным акциям.

Акции запланированы и в других французских городах, в частности в Бордо и Тулузе, где протестующие часто вступают в стычки с полицией.


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