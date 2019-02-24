Гиперзвуковые ракеты Путина на верблюжьей тяге 2 Василий Рыбников, УНИАН

24.02.2019, 15:33

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Василий Рыбников

В Кремле наконец отбросили ложные ценности так называемой цивилизации.

Всеблагая весть пришла в мир из колыбели вселенской духовности – Русского путриархата: байкальские шаманы убили и сожгли пять православных бурятских верблюдов в рамках беспрецедентного по силе и значению обряда «Жэн тенгери яба – Путин яба», направленного на укрепление России и населяющих ее народов. Восторг и умиление овладели душами православными.

«Люди забыли и не понимают, где они живут, что такое отчизна, родина, патриотизм», — объясняет суть обряда заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, и всеправ он есмь, ибо что означают для русского человека понятия «отчизна» и «патриотизм», если не убить и сжечь? Не со зла ведь, в конце концов, зарезаны «корабли пустыни», как это сделали бы, например, биндеровцы, а токмо ради возвращения к истокам российской державности и духовной поддержки людей государевых да усилий их по всевозможному во благо изменению. Взвились кострами в воздух верблюды – и полетели, помчали быстрее ракеты гиперзвуковые, засвистел в нощи удалой «Циркон», понеслися подводны ядерны торпеды континенты убивати: то впряглися в них верблюды мертвые, что дают и скорость соответствующу.

Велика сила бурятских шаманов, а порядка в ней нет, но то есмь заблуждение: кто имеет духовность, тот сочти имя истинно верховного шамана России, ибо имя это человеческое; имя его Шойгу, Кужугетов сын. Много кого пожгло Шойгу еще когда возглавляло русский МЧС, часто заживо, был то еще более беспрецедентный по силе и значению обряд «Жэн пых-пых – Путин айнэнэ». Исполнялся он, правда, в современной русской истории далеко не впервые, но брал свое массовостью, и было за то Шойгу вознесено в министры так называемой обороны, где развернуло обрядовую деятельность в масштабах и вовсе невиданных. Про то же, что истинной причиной карьерного взлета Шойгу была вырезанная из гнилого дерева кукла Путина чудотворного, которую оно еженощно умасливало срамной жидкостью из уда корявого, приворожного, — все враки безбожные.

Шаман Цыбиков утверждает, что Рамзан Кадыров «по пять верблюдов каждый год сжигает – к нему же нет претензий», ну так потому, видимо, и нет, как нет в России и того, кто ему их полезет предъявлять, ибо сгорит тот вахлак вместе с верблюдами. Узнав о том, что сам Рамзан жжет животину на Руси, живо заткнули хайло отдельные русские православные национал-предатели, поначалу заикнувшиеся было про варварство шаманское: по зрелому размышлению сошлись на том, что верблюды жалоб не писали, а значит, горе это невеликое, зато польза от него отчизне – гигантская. В конце концов, одобрила же общественность ведьминский шабаш в центре Москвы в поддержку мужской силы Путина: «Кто со злом к нам приходит, кто со злом от нас уходит, кто вредит и зло говорит, на веки вечные и бесконечные – проклятые враги, враги проклятые!», а ведь там такие рожи колдовали, что дай им того верблюда – заездили бы всем кодлом так, что бедняга сгорел бы тупо от трения.

Пришло время, наконец, отбросить ложные ценности так называемой цивилизации и признать, что государственной политикой современной России является сакральное колдовство, ибо, в конце концов, что есть те же секретные испытания новейшего оружия, опередившего на сто лет все мировые разработки вместе взятые, как не беспрецедентный по силе и значению колдовской обряд «Жэ бабах – Путин бункэр хэхэ»? Обычные испытания – это когда нанопрототип беспилотного такси «Сколково», на разработку которого потрачены миллионы, взлетает на метр и молча падает в снег, в то время как дядюшка Ляо в своем подвале делает такие же по пять штук в день – и ни одной жалобы на «Алиэкспрессе».

Совсем другое дело – когда министерство так называемой обороны РФ обнародует видео испытаний ядерной торпеды «Посейдон», на котором сначала показывают трубу в клеточку, потом бегающих взад-вперед мужчин в голубых трико, потом подсвеченные зеленым фонариком волны, а потом как что-то страшно булькает в воде. После этого шаманы из госдумы и правительства России по очереди объявляют, что все, Америке конец, укрепилась Россия так беспрецедентно, что беспрецедентнее некуда, и даже в бубен можно не стучать. Эффект тот же, что и у обряда «Жэн тенгери яба – Путин яба» — а ни один верблюд не пострадал.

Василий Рыбников, УНИАН