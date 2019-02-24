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В Молодечненском районе старинную водяную мельницу выставили на продажу

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  • 24.02.2019, 18:13
  • 1,718
ФОто: gohome.by

Стоимость выставленной недвижимости — 55 тысяч долларов.

Заброшенную водяную мельницу из Городка, которая является одной из самых известных достопримечательностей Молодечненского района, выставили на продажу.

Как пишет "Наша Нива", здание было построено в 1875 году и является памятником промышленной архитектуры с элементами неоготики. Мельница стоит на реке Березина. В описании говорится, что четырехуровневое здание можно переоборудовать в агроусадьбу, гостиницу или в гидроэлектростанцию "с серьезной прибылью".

Автором проекта стал Авраам Бергер. Это комплекс сооружений, в который входили сама мельница, мост, дамба, хозяйственные пристройки. К мельнице прилегает территория на 20 соток земли.


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