СМИ: Послов ЕС поразило, насколько слабо Зеленский разбирается в политике 8 24.02.2019, 22:23

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Фото: obozrevatel.com

Иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности Украины в случае избрания Зеленского президентом.

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за последние месяцы провел серию встреч с экспертами и дипломатами, выяснил журнал “Новое время” в ходе подготовки материала о его взглядах и окружении.

Такие встречи, по признанию общавшихся с Зеленским людей, выявляют его наиболее уязвимую сторону: слабое понимание вопросов внутренней и внешней политики, а также законов, по которым функционируют государственная система управления и макроэкономика.

По информации НВ, которую подтвердили сразу несколько источников в дипломатических кругах, недавно Зеленский встречался с послами стран Евросоюза в Украине. По словам одного из западных дипломатов, общавшегося с непосредственными участниками этого полуофициального рандеву, кандидат не произвел большого впечатления на послов. Более того, их поразило поверхностное понимание Зеленским внутренних и внешних политических процессов.

"Тот же дипломат подчеркнул, что иностранных представителей прежде всего настораживает вопрос нацбезопасности, ведь имея под боком Владимира Путина с его агрессивной политикой, получить неподготовленного президента для Украины - это большой риск", - пишет журналист Кристина Бердинских в своем материале о Зеленском.

Схожую обеспокоенность на Западе начали уже высказывать и публично. 20 февраля на сайте известного аналитического центра Atlantic Council появилась авторская колонка Александра Мотыля, профессора политологии Ратгерского университета США. В ней эксперт назвал избрание Зеленского катастрофой.

Мотыль прогнозирует: если шоумен станет украинским лидером, у страны замедлится прогресс в отношениях с Западом, остановятся реформы, а у Путина появится соблазн воспользоваться слабостью нового президента.

Напомним, актер является лидером президентской гонки по данным социологов – в том числе опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 31 января до 10 февраля 2019 года.

Согласно опросу КМИС, если бы выборы проводились в начале февраля, за Владимира Зеленского проголосовали бы 26,9% респондентов, за Петра Порошенко - 17,7% - за Юлию Тимошенко - 15,8%.