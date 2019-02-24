В Молдове завершились парламентские выборы 24.02.2019, 22:41

Явка составила почти 50%.

В Молдове завершились парламентские выборы. В 21:00 по местному времени (22:00 по Минску) закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов, сообщает aif.md.

Явка на выборах составила чуть более 49%. Свою волю изъявили 1 миллион 445 тысяч молдаван.

Стоит отметить, что голосование продолжается на некоторых участках за границей.

За места в парламенте боролись 14 партий и один политический блок.

Порога явки на этом голосовании не было, поэтому выборы признаны состоявшимися. В этом году они впервые проходили по смешанной системе. Граждане Молдовы избирали депутатов, в том числе и по одномандатным округам.