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В Молдове завершились парламентские выборы

  • 24.02.2019, 22:41

Явка составила почти 50%.

В Молдове завершились парламентские выборы. В 21:00 по местному времени (22:00 по Минску) закрылись избирательные участки, начался подсчет голосов, сообщает aif.md.

Явка на выборах составила чуть более 49%. Свою волю изъявили 1 миллион 445 тысяч молдаван.

Стоит отметить, что голосование продолжается на некоторых участках за границей.

За места в парламенте боролись 14 партий и один политический блок.

Порога явки на этом голосовании не было, поэтому выборы признаны состоявшимися. В этом году они впервые проходили по смешанной системе. Граждане Молдовы избирали депутатов, в том числе и по одномандатным округам.


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