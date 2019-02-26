Белорусам предлагают до $1 миллиона на развитие мобильных приложений 1 26.02.2019, 21:57

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Белорусско-британский разработчик мобильных приложений и игр объявил конкурс.

Белорусско-британский разработчик мобильных приложений и игр компания Gismart собирается инвестировать в мобильные проекты в рамках издательского направления работы. Инвестиции могут составлять от $50 000 до $1 млн, передает «Онлайнер».

Компания хочет проинвестировать мобильные проекты в сфере казуальных и гиперказуальных игр, музыки, развлечений, обучения, здоровья и другие, сообщается в пресс-релизе. Главным конкурентным преимуществом соискателей станет сильная и мотивированная команда.

Поддерживать обещают не только деньгами, но и экспертизой, опытом в области развития и продвижения мобильных продуктов, помощью по административным и юридическим вопросам.

Проекты ищут не только в Беларуси, но и в странах СНГ, дальнего зарубежья.