Как блогер Сергей Петрухин противостоит милицейскому беспределу 28.02.2019, 13:30

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Сергей Петрухин

Силовики используют такие средства, как ложь, сокрытие фактов и банальный произвол.

Брестского блогера Сергея Петрухина следователи обвиняют по ч. 2 ст.188 и ч.2 ст. 189 Уголовного кодекса – «клевета и оскорбление, нанесенные в публичном выступлении, либо в печатном или публично демонстрирующемся произведении, либо в средствах массовой информации», пишет «Гомельская весна».

Основанием для привлечения блогера к уголовной ответственности по статье «Клевета» стал видеоролик, который был снят еще в марте прошлого года в здании суда Ленинского района Бреста и транслировался на видеохостинге YouTube. В нем Петрухин, как говорится в постановлении, высказывал информацию в отношении участкового инспектора Ленинского РОВД Сергея Игнатюка.

Но если говорить лаконично, без канцелярщины, Петрухин кратко пересказал историю двухлетней давности, в которую попал житель Бреста Павел Каминский: тот сообщил в Следственный комитет, что 3 июля 2016 года жестоко и безосновательно был избит участковыми Ленинского РУВД Бреста. И что удивительно, произошла эта драматичная история в День независимости Беларуси, в кафе, куда Павел зашел с другом отметить государственный праздник.

Но Следственный комитет упорно не видел причин возбудить уголовное дело против милиционеров, которых даже не отстранили от исполнения обязанностей на время разбирательства.

126 дней проверок в сумме за два с половиной года, прошедшие после инцидента; семь отмененных постановлений следователя райотдела Следственного комитета, так и не начатое полноценное расследование дела – убедительные аргументы невиновности милиционеров? Вот особенно «веский аргумент» в пользу их невиновности: раз ты, парень, до этого был хулиган и выпивоха – значит тебя никто не бил.

Подождите, как не бил? А кто сделал все это?

«Закрутили мне руки, силой затащили в опорный пункт милиции на улице Спортивной и там жестоко избили. Угрожали убить, а затем выволокли меня из опорного пункта на улицу и брызнули из баллончика в глаза», – вспоминает пострадавший Павел Каминский.

На это есть у правоохранителей свой хитренький ответ-версия: «В ходе разбирательства», т.е. прямо в участке милиции, его избила… его же родная мать. Вот вопрос: а почему следователь так доверяет объяснениям бывшей жены Каминского (у них, вообще-то, давние неприязненные отношения, так что быть полностью объективным свидетелем ей очень трудно) и объяснениям милиционера, который, если пользоваться логикой следователя, заинтересован в том, чтобы действия сотрудников милиции были признаны законными?

Но что же обо всём этом говорит сам Павел Каминский?

А свидетелей противоправного поведения Павла Каминского, о котором говорят милиционеры, предсказуемо нет. Как нет и свидетелей их бесчинств. Кажется поэтому подвиг бравых участковых решили «спустить на тормозах». Но не тут то было!

История получила огласку благодаря Сергею Петрухину, который осветил милицейский беспредел в отношении брестчанина.

Блогера всегда интересовали факты милицейского беспредела, и он, конечно же, взялся за эту историю. А ещё дело в том, что милиционеры Игнатюк и Якушевич задерживали Петрухина ранее около его дома, также заломали руки, а на суде дружно заявили, что тот был выпивший, шел пошатываясь… в общем, оболгали его.

«На суде я подошел к ним и сказал примерно то, что вот это - Сергей Петрович Игнатюк, который избивает брестчан, запомните его… и будьте осторожны, он опасен. Это он избил Павла Каминского. Именно этот эпизод мне вменяют в качестве клеветы. Но какая же здесь клевета?» – говорит Сергей Петрухин.

Не всё то, что известно правозащитникам, изложено в этой истории милицейского произвола – кое-что осталось за кадром и будет использовано при защите блогера Сергея Петрухина в суде.

Избиение задержанного сотрудником милиции – это должностное преступление

Превышение власти или служебных полномочий - умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, повлекшее причинение ущерба в крупном размере или существенного вреда правам и законным интересам граждан, либо государственным или общественным интересам.

Умышленное совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе, сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без конфискации и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.