Где в Минске будут работать мобильные камеры скорости в марте 28.02.2019, 14:26

Фото: abv.by

Водителям на заметку.

В марте в Минске будут работать мобильные датчики контроля скорости — эта практика повторяется от месяца к месяцу, водители привыкли. Меняются только точки, где устанавливаются камеры, а также дата и время их работы. В марте мобильные приборы фотофиксации будут работать в двух местах на МКАД, а также в 12 точках по всему городу. Секрета из этого никто не делает, ГАИ Минска заранее предупредила водителей о месторасположении камер скорости, а Onliner нанес это все на карту, изучайте.

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?