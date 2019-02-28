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Где в Минске будут работать мобильные камеры скорости в марте

  • 28.02.2019, 14:26
Фото: abv.by

Водителям на заметку.

В марте в Минске будут работать мобильные датчики контроля скорости — эта практика повторяется от месяца к месяцу, водители привыкли. Меняются только точки, где устанавливаются камеры, а также дата и время их работы. В марте мобильные приборы фотофиксации будут работать в двух местах на МКАД, а также в 12 точках по всему городу. Секрета из этого никто не делает, ГАИ Минска заранее предупредила водителей о месторасположении камер скорости, а Onliner нанес это все на карту, изучайте.

Сколько придется заплатить, если попались на камеру?


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