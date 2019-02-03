«Торг приятным людям»: какие авто до $3 тысяч предлагают белорусам 2 3.02.2019, 9:50

фото с сайта abw.by

Может ли дешевый автомобиль быть в хорошей комплектации с климат-контролем?

Сейчас кондиционер относится едва ли не к базовому оснащению авто, хотя когда-то считался действительно роскошью. Возможно, такая же участь постигнет и климат-контроль, к которому привыкаешь быстро и надолго. А пока посмотрим, можно ли рассчитывать на подобную опцию, если на покупку авто есть не больше $3000, пишет сайт abw.by.

В "действительно хорошем состоянии" продается Opel Vectra 2001 года с 2-литровым дизелем. Самое главное - кузов: обещается, что он без "жуков" и ржавчины, а днище, пороги и лонжероны со сваркой не знакомились и не собираются.

Вроде как неплох Opel и в технической части: подвеска, двигатель, коробка, тормоза - все работает как надо. Равно как нет проблем и с электрикой: мультируль и климат-контроль работают, не говоря уже о других вещах. Opel Vectra оценен в $3000. Продавец обещает "торг приятным людям у капота".

Рассчитывать на полноценный климат-контроль можно и с меньшей суммой на руках. Если, конечно, не смущает "француз" вроде Renault Laguna 1997 года с 2-литровым бензиновым двигателем. Комплектация уже немолодого авто включает в себя бортовой компьютер, подогрев лобового стекла и сидений, климат-контроль.

Еще из бонусов - 2DIN-магнитола с большим экраном, на котором можно "смотреть фильмы и клипы". Состояние авто обещает быть "живым": кузов в хорошем состоянии, стекла "родные", двигатель работает "тихо и бодро". Стоимость Laguna - $2250.

Еще один доступный "француз" с климат-контролем - Peugeot 307 2001 года с 2-литровым двигателем и МКПП. Вводные данные из объявления такие: стекла целые, стаканы и лонжероны также целые, но кузов перекрашивался.

Состояние автомобиля характеризуется как "на полном ходу". Кроме того, Peugeot недавно прошел ТО с заменой всех "расходников", а также дисков и колодок. Оценен автомобиль в $3000.

Хочется что-нибудь еще круче? В объявлениях отыскался "отличный престижный автомобиль бизнес-класса" в лице Mazda Xedos 1994 года. Автомобиль оснащен 2-литровым бензиновым двигателем и имеет неплохую комплектацию, включающую "отличный кожаный салон, климат-контроль, электростеклоподъемники, электролюк (два положения, не течет) и электросиденье".

По технической части Xedos обслужен: установлены новая резина, колодки и диски "по кругу", заменен ГРМ. Кузов перекрашивался пять лет назад полностью и сейчас, по словам владельца, "смотрится отлично". Новому хозяину также достанется пройденный техосмотр. Оценен Xedos в $2400.

В объявлениях среди автомобилей с климат-контроль можно отыскать даже Audi 100, чей возраст приближается к 35-летию. "Представленный экземпляр в довольно редкой комплектации для своего года - мотор 2.2 (НХ), 137 л.с., круиз-контроль, климат-контроль, бортовой компьютер, все стеклоподъемники электрические".

Для тех, кто "в теме", продавец отдельно сообщает о замененной механической системе подачи топлива K-Jetronic электронной системой впрыска. "Помимо того что показатели в части динамики и расхода топлива максимально приближены к заводским, так еще и есть возможность подключить ПК для анализа топливной карты и работоспособности датчиков". В целом обещано, что автомобиль в достойном состоянии, а о недостатках заинтересованные лица могут узнать лично. Стоимость Audi 100 - $1700.

В $2950 оценен Ford Mondeo 2001 года с 2-литровым дизелем и кузовом универсал. Комплектация, по словам продавца, "самая полная на 2001 год, только без кожи": подогрев сидений, климат-контроль, круиз-контроль. И все это работает.

С дизельным двигателем тоже все должно быть хорошо. "Часто ездит на "дальняки", поэтому на обслуживании не экономлю (даже фильтры "оригинал", масло Comma X-Tech 5w30). Двигатель не дымит, выхлоп даже не пахнет дизелем, до сих пор работает ЕГР)". А вот с кузовом уже начались проблемы: низы дверей и крыльев ржавые, правый порог "подгулял", левый подмят. Причина продажи проста: "внезапная ненадобность" в связи с покупкой другого авто, "моложе, лучше, красивее".

С $3000 можно рассчитывать не только на климат-контроль, но даже на "автомат". Нового владельца ищет BMW 318 1995 года в "максимальной комплектации".

Новый владелец получит в свое распоряжение кожаный салон с подогревом, двухзонный климат-контроль, дожим стекол, полный электропакет и круиз-контроль. BMW оснащен 1,8-литровым двигателем, способным развивать 147 л.с. Обойдется автомобиль в относительно скромные $2300.

"Комбинированная кожа. Камера заднего вида. Климат-контроль. Обогрев сидений. Громкая связь, bluetooth" - это описание уже немолодого Volvo S40 1998 года.

S40 оснащен 1,9-литровым двигателем с ГБО и механической коробкой передач. "С мотором проблем нет. Подвеска "живая". "Климат" заправлен", - пишет продавец. Volvo оценен в $1768 с просьбой "не беспокоить "перекупам" и халявщикам с глупыми предложениями".

В продолжение шведской темы - Saab 9000 1995 года с 2,3-литровым двигателем. Автомобил, как уверяет продавец, "в хорошем состоянии для своих лет".

Это означает, что машина "на полном ходу" и "салон не затерт". Комплектация включает в себя электропакет, климат-контроль и ABS. Из нюансов отмечены плавающие обороты на холостом ходу. Причина проблемы - датчик холостого хода. Автомобиль оценен в $1249, но после устранения проблемы с оборотами продавец обещает цену поднять. Кроме того, покупатель получит в подарок "кучу новых дорогих запчастей".

И последний автомобиль в подборке - Lancia Lybra 2000 года с 1,8-литровым двигателем и МКПП. "В одних руках 7 лет (90.000 км). По городу езжу мало, в основном на дачу (90 км). В прошлом году без проблем съездил на море под Одессу", - пишет продавец.

Опций в Lancia много: датчик дождя, руль обшитый кожей, бортовой компьютер, двухзонный климат-контроль, акустическая система Bose с сабвуфером и цветной монитор для "штатной музыки и компьютера". "Компьютер" здесь особенно умный: "Показывает вплоть до перегоревших лампочек и закончившейся "омывайки". Заявленная причина продажи авто - семье из пяти человек автомобиль стал просто мал. За Lancia Lybra продавец планирует выручить $2320.