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Куарон получил главную премию Гильдии режиссеров США

  • 3.02.2019, 13:12
Альфонсо Куарон

На награду претендовали еще четыре фильма.

Главную премию Гильдии режиссеров США в 2018 году получил Альфонсо Куарон за кинокартину «Рома». Об этом сообщается на сайте премии, передает РБК.

Отмечается, что результаты были объявлены вечером 2 февраля во время 71-й ежегодной премии, проходившей в бальном зале театра «Долби» в Голливуде. Куарона наградили за «выдающиеся достижения в области режиссуры художественного фильма».

На главную премию гильдии также претендовали Брэдли Купер с картиной «Звезда родилась», Питер Фаррелли с фильмом «Зеленая книга», режиссер «Черного клановца» Спайк Ли и Адам МакКей с фильмом «Власть».

Премию лучшего режиссера-дебютанта получил Бо Бернэм за фильм «Восьмой класс», а премии за выдающиеся достижения в области режиссуры драматического сериала удостоился Адам МакКей за эпизод телесериала «Наследники».

Альфонсо Куарон в 2013 году получил первую премию Гильдии режиссеров США за фильм «Гравитация».


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