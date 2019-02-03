В России перевернулся автобус с детьми: много погибших 3.02.2019, 13:34

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Фото: пресс-служба МЧС РФ

Авария произошла под Калугой.

В Калужской области России в воскресенье, 3 февраля, перевернулся автобус, перевозивший детей.

От этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталия Горохова.

«ДТП произошло около 09.00. По предварительным данным, в результате опрокидывания в кювет автобуса MAN погибли двое взрослых, сопровождающих, 16 детей пострадали», — сказала она. Позже число погибших выросло до семи, в том числе четверо детей.

Автобус следовал по маршруту Смоленск — Калуга, уточнила Горохова.

Двадцать два человека доставлены в больницы.

«В момент ДТП в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка», — сказали в пресс-службе.

Причина — занос

Одной из причин ДТП с автобусом в Калужской области стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области.

Также в пресс-службе сообщили, что водитель дает показания. «Водитель не скрылся, он жив и дает показания полиции по данному факту», — сказал собеседник агентства.