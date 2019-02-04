«Дешевле не будет»: что происходит с ценами на новые авто в Беларуси 4.02.2019, 8:14

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Фото: Depositphotos

Рынок лихорадит из-за повышения НДС в России.

Российские автопроизводители планомерно поднимают цены на новые авто. А чем реагирует белорусский рынок? Напомним, наши эксперты еще в конце прошлого года говорили о подорожании машин. Пока, к счастью, бурного роста цен у нас не происходит, но отвечая на вопрос «Покупать или подождать?», скажем: дешевле точно не будет.

Волну слухов о скором росте цен на новые авто зародили СМИ нашей восточной соседки: в связи с повышением в России НДС многие автопроизводители подтвердили информацию о том, что розничные цены тоже будут переписывать. Сайт tut.by решил разузнать у белорусских дилеров, как это отразится на нашем рынке.

Дорогие — не подорожают

У каждого бренда свой ответ на этот вопрос. К примеру, премиальная немецкая «тройка» повышать отпускную стоимость уже представленных моделей не намерена. Так нам ответили в Audi, BMW и Mercedes-Benz. Хотя представители последнего отметили, что изменение цен возможно лишь для моделей, которые будут выходить на белорусский рынок на протяжении 2019 года — в частности, GLE и CLA.

Китай — на каникулах

Что касается китайских брендов, то у каждого из представленных на нашем рынке свои планы на 2019 год. Наш «БЕЛДЖИ» цены повышать пока не планирует, а вот автомобили Lifan 2019 года выпуска подорожают примерно на 3%, но пока еще идут распродажи моделей 2018 года выпуска, со значительными скидками. Ожидается, что ближе к середине года Lifan откроет в России новый завод, что позволит значительно улучшить качество сборки, но при этом цены, как прогнозируется, еще немного повысят.

В компании «Китайские автомобили», которая является представителем брендов Haval, Chery и Dongfeng, пояснили, что о подорожании пока речь не идет. Во-первых, идет активная распродажа складов 2018 года, а во-вторых, до окончания китайского Нового года ситуация вряд ли изменится.

Пока не подорожали, но…

У многих брендов ситуация с ценообразованием на 2019 год пока никаких изменений не претерпела — дилер Ford и Mazda не объявляли о подорожании, поскольку реализуют со складов авто 2018 года выпуска. Импортер Lada, компания «Минск-Лада», пока тоже цены не меняла — но есть вероятность, что ближе к весне они могут слегка повыситься.

Схожая история и у Nissan: пока со скидками реализуются прошлогодние автомобили, а в новой партии ожидается незначительное повышение цен — порядка 1,6%.

Подорожание и скидки

Компания «РэдМоторс», официальный дилер Suzuki и Mitsubishi, сообщила о повышении цен в среднем на 5%, но это коснется лишь моделей 2019 года выпуска. Ну, а пока действует распродажа склада авто 2018 года выпуска с очень интересными скидками.

Подобная ситуация наблюдается и у VW: бывший бестселлер рынка VW Polo в 2019 году подорожал на 500 рублей, но на автомобили 2018 года действуют скидки до 2600 рублей, а на внедорожники и кроссоверы — до 7000 рублей.

Так что, как видим, пока значительного подорожания не наблюдается: многие из дилеров и не планируют, а у тех, кто уже повысил цены на модели 2019 года выпуска, на складах все еще имеются запасы машин 2018 года, предлагаемые с солидными скидками. Однако рано или поздно они закончатся, и вот тогда белорусские покупатели наверняка прочувствуют рост цен. Тем более, что очень многие бренды не исключают изменения прайс-листов в ближайшей перспективе. Так что дешевле точно не будет.