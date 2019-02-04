На сколько можно похудеть, если делать 10 тысяч шагов в день 4.02.2019, 14:12

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10 тысяч шагов - это примерно 8 километров.

Эксперты часто советуют делать 10 тысяч шагов в день, но сколько кило удастся потерять, если соблюдать эту норму? PopSugar (перевод — tut.by) ответила тренер Кортни Медоуз.

В среднем, когда человек проходит 1,6 км, то сжигает 100 ккал. 10 тысяч шагов — это примерно 8 км. Получается, расход за день — 500 ккал. В неделю это уже минус 3,5 тысячи ккал — то есть примерно 0,45 кг жира. Такая потеря веса за данный промежуток времени считается безопасной для здоровья.

Это, конечно, идеальные цифры. А в реальности главную роль будет играть питание. «Если вы слышали, что на тренировке нельзя отработать плохое питание, то знайте: так оно и есть, — предупреждает Кортни Медоуз. — Чтобы похудеть, надо тратить больше калорий, чем употребили. И отдавать предпочтение белкам, овощам и полезным жирам на тарелке».